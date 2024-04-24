Clearstream решил бойкотировать выкуп заблокированных бумаг

Clearstream решил бойкотировать выкуп заблокированных бумагЭто делает механизм неосуществимым по крайней мере для некоторых инвесторов, говорят юристы
Люксембургский депозитарий Clearstream решил не оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов, говорится в сообщении депозитария от 17 апреля, с которым ознакомились «Ведомости». Clearstream проинформировал своих клиентов, которых может коснуться действие этого механизма, о «растущем риске для их активов» и напомнил об их обязанности соблюдать любые применяемые санкции.
Процесс выкупа замороженных активов официально начался 25 марта и должен завершиться 1 сентября: российские частные инвесторы могут подавать заявки на выкуп бумаг до 100 000 руб., а иностранцы будут их оплачивать деньгами со спецсчетов типа С и затем смогут вывести из России без дополнительных разрешений. Выкуп пройдет в четыре этапа, до 8 мая идет сбор заявок от российских инвесторов.