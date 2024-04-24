Clearstream решил бойкотировать выкуп заблокированных бумаг

Процесс выкупа замороженных активов официально начался 25 марта и должен завершиться 1 сентября: российские частные инвесторы могут подавать заявки на выкуп бумаг до 100 000 руб., а иностранцы будут их оплачивать деньгами со спецсчетов типа С и затем смогут вывести из России без дополнительных разрешений. Выкуп пройдет в четыре этапа, до 8 мая идет сбор заявок от российских инвесторов.