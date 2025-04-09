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Что делать инвесторам во время сильной волатильности на фондовом рынке

Они совершают две ошибки: стараются поймать дно и закрывают позиции, когда уже поздно
Мария Викулова
ANGELA WEISS / AFP
ANGELA WEISS / AFP

Российскому рынку акций 8 апреля наконец удалось прервать череду непрерывных падений на протяжении 14 дней и закрыться в небольшом плюсе – индекс Мосбиржи подрос на 0,61% до 2746,47 пункта. Но рынок сейчас перепродан – его текущие значения на 8,86% ниже относительно начала месяца и на 4,74% – начала года. Накануне, 7 апреля, российский индекс волатильности RVI подскочил до 63,29 пункта, это максимум с ноября 2024 г.

Другие мировые рынки во вторник тоже перешли к коррекции после снижения, начавшегося 3 апреля из-за введения пошлин Дональдом Трампом. Вечером по Москве европейские индексы показывали рост на 2–2,7%, американские – на 1,3–2,6%. В Азии главный гонконгский индекс Hang Seng закрылся ростом на 1,51% после исторического обвала на 13% днем ранее, индекс материкового Китая CSI300 – на 1,71%, японский Nikkei 225 – на 6,01%, корейский KOSPI – на 0,26%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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