Что делать инвесторам во время сильной волатильности на фондовом рынке

Что делать инвесторам во время сильной волатильности на фондовом рынкеОни совершают две ошибки: стараются поймать дно и закрывают позиции, когда уже поздно
Российскому рынку акций 8 апреля наконец удалось прервать череду непрерывных падений на протяжении 14 дней и закрыться в небольшом плюсе – индекс Мосбиржи подрос на 0,61% до 2746,47 пункта. Но рынок сейчас перепродан – его текущие значения на 8,86% ниже относительно начала месяца и на 4,74% – начала года. Накануне, 7 апреля, российский индекс волатильности RVI подскочил до 63,29 пункта, это максимум с ноября 2024 г.
Другие мировые рынки во вторник тоже перешли к коррекции после снижения, начавшегося 3 апреля из-за введения пошлин Дональдом Трампом. Вечером по Москве европейские индексы показывали рост на 2–2,7%, американские – на 1,3–2,6%. В Азии главный гонконгский индекс Hang Seng закрылся ростом на 1,51% после исторического обвала на 13% днем ранее, индекс материкового Китая CSI300 – на 1,71%, японский Nikkei 225 – на 6,01%, корейский KOSPI – на 0,26%.