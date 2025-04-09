Что делать инвесторам во время сильной волатильности на фондовом рынке

Российскому рынку акций 8 апреля наконец удалось прервать череду непрерывных падений на протяжении 14 дней и закрыться в небольшом плюсе – индекс Мосбиржи подрос на 0,61% до 2746,47 пункта. Но рынок сейчас перепродан – его текущие значения на 8,86% ниже относительно начала месяца и на 4,74% – начала года. Накануне, 7 апреля, российский индекс волатильности RVI подскочил до 63,29 пункта, это максимум с ноября 2024 г.