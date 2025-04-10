Брокеры фиксируют чистые притоки денег физлиц на падающем рынке

В конце марта российский рынок акций перешел к снижению – за месяц индекс Мосбиржи потерял 5,8% и составил 3013 пунктов. Бенчмарк в итоге безостановочно снижался 14 торговых дней подряд и к 7 апреля потерял 16,2%, оказавшись по итогам торгов на минимуме с конца декабря 2024 г. Череда падений прервалась 8 апреля – индекс закрылся небольшим ростом на 0,6%. Но 9 апреля рынок снова перешел к падению и снизился на 3,49% до 2650,69 пункта, а днем падал ниже отметки в 2600 впервые с декабря 2024 г.