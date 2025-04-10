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Брокеры фиксируют чистые притоки денег физлиц на падающем рынке

Некоторые клиенты ищут возможность заработать, кто-то предпочитает более консервативные инструменты
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Брокеры фиксируют чистые притоки средств граждан в период затяжного падения рынка с конца марта. Но у одних клиенты переключают внимание на акции, закупаясь подешевевшими активами, у других, напротив, предпочитают более консервативные инструменты, следует из ответов представителей «Сберинвестиций», ВТБ, «Т-инвестиций», «Финама», БКС, «МТС банка» и «Ренессанс капитала». В периоды волатильности обороты и активность инвесторов всегда возрастают, говорит директор брокерского бизнеса «БКС мир инвестиций» Игорь Пимонов.

В конце марта российский рынок акций перешел к снижению – за месяц индекс Мосбиржи потерял 5,8% и составил 3013 пунктов. Бенчмарк в итоге безостановочно снижался 14 торговых дней подряд и к 7 апреля потерял 16,2%, оказавшись по итогам торгов на минимуме с конца декабря 2024 г. Череда падений прервалась 8 апреля – индекс закрылся небольшим ростом на 0,6%. Но 9 апреля рынок снова перешел к падению и снизился на 3,49% до 2650,69 пункта, а днем падал ниже отметки в 2600 впервые с декабря 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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