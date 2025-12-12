Акционеры «Озона» одобрили первые в истории дивиденды
Всего на дивиденды будет направлено 30 млрд руб. В качестве даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на их получение, установлено 22 декабря 2025 г.
Акционеры также утвердили решения, связанные с эмиссией акций для мотивационной программы сотрудников и уменьшением уставного капитала компании на такое же количество обыкновенных акций. Речь идет об эмиссии и погашении 7,4 млн бумаг.
6 ноября совет директоров «Озона» рекомендовал дивиденды в размере 143,55 руб. на акцию за девять месяцев 2025 г. Представитель компании заявил, что такое решение было принято с учетом динамики финансовых результатов платформы за указанный период, потребности в инвестициях в развитие и показателей долговой нагрузки. По его словам, в будущем маркетплейс будет стремиться сохранить баланс между ростом платформы, улучшением рентабельности группы и распределением прибыли среди акционеров.
10 ноября «Озон» представил результаты за III квартал 2025 г. Выручка компании за отчетный период выросла на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 258,9 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 122% до 60,1 млрд руб. Валовая прибыль как доля от оборота (GMV) с учетом услуг возросла на 1,7 п. п. до 5,5%. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 28,3 млрд руб. и составил 41,5 млрд руб.