Акционеры «Озона» одобрили первые в истории дивиденды

6 ноября совет директоров «Озона» рекомендовал дивиденды в размере 143,55 руб. на акцию за девять месяцев 2025 г. Представитель компании заявил, что такое решение было принято с учетом динамики финансовых результатов платформы за указанный период, потребности в инвестициях в развитие и показателей долговой нагрузки. По его словам, в будущем маркетплейс будет стремиться сохранить баланс между ростом платформы, улучшением рентабельности группы и распределением прибыли среди акционеров.