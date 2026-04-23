RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%CNY Бирж.11,07+1,08%IMOEX2 771,46+0,36%RGBITR786,01+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Инвестиции

Цена нефти Brent превысила $107 за баррель впервые с 7 апреля

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $107 за баррель впервые с 7 апреля 2026 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20:42 мск июньский фьючерс подорожал на 5,05% и достиг $107,06 за баррель. После этого цена откатилась к показателю в $105,12 за баррель.

22 апреля котировки снижались до $97,48 за баррель на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня с Ираном до получения мирного предложения или завершения переговоров. Тогда же он поручил военным сохранять блокаду Ормузского пролива.

23 апреля Центральное командование ВС США сообщило, что в ходе морской блокады Ирана было развернуто 31 судно, большинство из которых – нефтяные танкеры.

В Белом доме также уточняли, что Трамп не устанавливал жестких сроков для завершения перемирия или передачи предложений со стороны Тегерана.

