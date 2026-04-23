Цена нефти Brent превысила $107 за баррель впервые с 7 апреля
Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $107 за баррель впервые с 7 апреля 2026 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20:42 мск июньский фьючерс подорожал на 5,05% и достиг $107,06 за баррель. После этого цена откатилась к показателю в $105,12 за баррель.
22 апреля котировки снижались до $97,48 за баррель на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня с Ираном до получения мирного предложения или завершения переговоров. Тогда же он поручил военным сохранять блокаду Ормузского пролива.
23 апреля Центральное командование ВС США сообщило, что в ходе морской блокады Ирана было развернуто 31 судно, большинство из которых – нефтяные танкеры.
В Белом доме также уточняли, что Трамп не устанавливал жестких сроков для завершения перемирия или передачи предложений со стороны Тегерана.