Акционеры «Группы позитив» решили не выплачивать дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «Группа позитив» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом говорится в опубликованных материалах компании.
В «Группе позитив» пояснили, что чистая прибыль за прошлый год отсутствует. Чистый убыток, отраженный в отчетности по РСБУ за 2025 г., решено полностью покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Отмечается, что общество является холдингом, в котором операционную деятельность осуществляют его дочерние общества. При операционном цикле деньги в оплату отгрузок поступают от контрагентов в дочерние общества в течение всего I квартала календарного года. Поэтому поступления будут отражены позже.
При этом 7 мая акционеры утвердили дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 28,08 руб. на акцию. Еще 7 апреля «Группа позитив» объявляла о планах направить на выплаты акционерам около 2 млрд руб. В компании уточняли, что фактически речь идет о распределении прибыли по итогам 2025 г., однако формальным источником выплат выступает прибыль I квартала 2026 г.
Выручка группы по МСФО в 2025 г. снизилась на 26% год к году и составила 30,9 млрд руб. При этом объем оплаченных отгрузок вырос на 40% по сравнению с 2024 г. – до 33,6 млрд руб. Чистая управленческая прибыль (NIC) по итогам года достигла 2,7 млрд руб. против убытка годом раньше.