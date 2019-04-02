Мэр Римини: «Наша цель – вновь сделать город столицей курортного туризма»

Андреа Ньясси рассказывает, где знаменитый курорт находит сотни миллионов евро на реконструкцию памятников и создание новой инфраструктуры, и как собирается праздновать 100-летие Федерико Феллини

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Андреа Ньясси, мэр Римини Андрей Гордеев / Ведомости

Римини – один из старейших морских курортов в Европе: «Положение о пляжном туризме» было утверждено местными властями 30 июля 1843 г. – за 18 лет до основания единого Королевства Италия. Изначально Римини был местом отдыха итальянской и европейской знати. Бурное развитие курорта началось на рубеже XIX–XX вв., когда пароходы и паровозы стали повсеместным видом транспорта – тогда, подражая аристократам, на курорт потянулись разбогатевшие капиталисты. В 50-х гг. прошлого века в Италии начался экономический бум, и Римини на протяжении трех десятилетий активно застраивался отелями, пансионами и виллами; в город поехали туристы всех категорий. С тех пор Римини – курорт, где каждый может найти развлечения на свой вкус, от массовых до элитарных, утверждает мэр Андреа Ньясси.

Ньясси возглавил муниципалитет в очень тяжелый для Римини период – в 2011 г., когда Италия переживала последствия всемирного экономического кризиса и число туристов и загрузка предприятий в Римини резко сократились. Первые выборы Ньясси выиграл лишь во втором туре, а перевыборы в 2016 г. – уже в первом: 57% жителей Римини отдали свои голоса за политика, родившегося с ними в одном городе и развившего бурную деятельность по его улучшению.

Горожане и туристы жалуются, что грязные сточные воды, попадающие в море, портят им отдых? Ньясси инициирует проект стоимостью 154 млн евро по созданию системы очистных сооружений и обновлению набережной. В 2020 г. исполняется 100 лет со дня рождения уроженца Римини кинорежиссера Федерико Феллини? Это прекрасный повод для обновления исторической части города – решает мэр и находит для этого финансирование в размере более 100 млн евро. «Мы реконструируем памятники прошлого ради будущего и создаем новую экономику», – провозглашает Ньясси.

– Каковы главные вызовы, стоящие перед Римини сегодня?

– Сейчас в Римини время больших перемен, наша цель – вновь сделать Римини европейской столицей курортного туризма. Один из крупнейших проектов, который мы реализуем, – трансформация береговой линии. 16 километров набережной Римини превратятся в морской велнес-парк, свободный от автомобилей: здесь будут только пешеходные и велосипедные дорожки, площадки со спортивными тренажерами, пляжи, объекты общепита. В 2020 г. Римини станет единственным городом в Италии, в котором появятся очистные сооружения для ливневой канализации: после этого вода, стекающая с городских улиц после сильных дождей, не будет сразу попадать в море, а будет сначала очищаться. Потому что мы поставили себе цель обеспечить Римини устойчивое развитие.

Андреа Ньясси Родился 27 марта 1969 г. в Римини. Окончил Болонский университет по специальности «политические науки»

1995 избран членом законодательного собрания региона Эмилия-Романья

2000 переизбран в законодательное собрание, председатель комитета по культуре, туризму и образованию

2005 советник по туризму Провинции Римини

2011 избран мэром Римини от Демократической партии: во втором туре получил 53,5% голосов

2014 избран на пост президента Провинции Римини. Занимал этот пост до 2018 г.

2016 переизбран мэром Римини: в первом туре получил 57% голосов

Также мы ведем большую реконструкцию в исторической части города. Как вы знаете, Римини – это город, игравший важную роль в Римской империи, а затем в Средние века, в эпоху Возрождения и в XIX–XX вв. Наш оперный театр был открыт в середине XIX в. самим Джузеппе Верди – это единственный такой театр в Италии. Театр был разрушен бомбардировками во время Второй мировой войны и не функционировал 75 лет. Мы его восстановили, торжественное открытие состоялось 28 октября прошлого года.

Это было исключительно важное событие для города. Для открытия театра была выбрана опера Верди «Симон Бокканегра», играл оркестр Мариинского театра, дирижировал Валерий Гергиев. На открытие нашего театра после реконструкции мы решили пригласить оркестр именно из Санкт-Петербурга – потому что [в 1862 г.] в императорском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера оперы Верди «Сила судьбы». И спустя 160 лет труппы Мариинского театра и театра Римини встретились вновь.

По нашему убеждению, инвестиции в культурные мероприятия – важнейший драйвер в развитии города.

В центральной части Римини, рядом с театром, расположен замок [Сизмондо] эпохи Возрождения – в нем работал [художник] Пьеро делла Франческа. В 2020 г. в замке откроется Международный музей Федерико Феллини. Музей будет занимать три площадки: собственно замок, кинотеатр Fulgor [в котором Феллини впервые увидел кинофильм] и CircAmarcord – пространство между Fulgor и замком (в центре его находится оперный театр). В замке будут смоделированы съемочные площадки фильмов Феллини, и благодаря интерактивным технологиям можно будет оказаться, например, в фонтане Треви в знаменитой сцене из фильма «Сладкая жизнь» рядом с героями Аниты Экберг и Марчелло Мастрояни.

CircAmarcord, пространство на открытом воздухе, тоже будет непростым – не только газоны и фонтаны, но и инсталляции, временные и постоянные выставки.

А всего в 100 м от музея Феллини протекает река, где у моста Тиберия находится древнеримский порт, – эта часть города тоже войдет в единое музейное пространство.

– Все, что вы перечислили, – это многомиллионные проекты, а Римини реализует их одновременно. Как и где вы находите финансирование?