Леонид Роберман: «Театр не имеет права быть скучным»

По количеству звезд «Арт-партнер» вполне может соревноваться с МХТ имени А. П. Чехова или вахтанговской театральной империей. С Роберманом сотрудничают суперуспешные режиссеры Антон Федоров, Петр Шерешевский, Никита Кобелев, Данил Чащин. И знаменитые артисты – Марина Неелова, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова, Александра Ребенок, Дмитрий Лысенков и др. Сейчас «Арт-партнер» играет по 15–20 спектаклей в месяц в Москве и много гастролирует. В ноябре состоялись сразу две громкие премьеры – «Оскар и Розовая дама» режиссера Филиппа Гуревича и «Каренина» Данила Чащина.