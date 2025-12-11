Газета
Главная / Стиль жизни / Интервью /

Леонид Роберман: «Театр не имеет права быть скучным»

Продюсер и директор «Арт-партнера» – о современной режиссуре и перспективах независимых театров
Наталья Витвицкая
Продюсер и директор «Арт-партнера» Леонид Роберман
Продюсер и директор «Арт-партнера» Леонид Роберман / Алексей Орлов / Ведомости

Леонид Роберман запустил театральное агентство «Арт-партнер» в 1996 г., а в 2018 г. получил премию «Хрустальная Турандот» в номинации «За создание уникального негосударственного театра». Почти 30 лет его агентство занимает ведущие позиции в антрепризной нише, опровергая устоявшееся мнение о том, что такая форма не подразумевает «серьезного» театра.

По количеству звезд «Арт-партнер» вполне может соревноваться с МХТ имени А. П. Чехова или вахтанговской театральной империей. С Роберманом сотрудничают суперуспешные режиссеры Антон Федоров, Петр Шерешевский, Никита Кобелев, Данил Чащин. И знаменитые артисты – Марина Неелова, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова, Александра Ребенок, Дмитрий Лысенков и др. Сейчас «Арт-партнер» играет по 15–20 спектаклей в месяц в Москве и много гастролирует. В ноябре состоялись сразу две громкие премьеры – «Оскар и Розовая дама» режиссера Филиппа Гуревича и «Каренина» Данила Чащина.

