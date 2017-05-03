Лучшие фотографии «Ведомостей» в апреле 2017 года
Самые яркие снимки месяца
Акция памяти жертв теракта в Петербурге, 6 апреля
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В акции «Надоел» в Москве 29 апреля приняли участие от 300 до 500 человек.. Полиция сопровождала участников, но не препятствовала
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Реконструкция «Золотого острова» напротив Кремля
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На выставке «Госзаказ – за честные закупки»
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К весенним праздникам Москву украсили яйцами, цыплятами и клумбами
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Акция протеста жителей Ломоносовского района Москвы против программы реновации
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Работы по программе благоустройства «Моя улица - 2017». На фото Новая площадь
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Основатель и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож
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ОМОН задержал участников акции «Надоел» в Петербурге 29 апреля
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В Москве прошел субботник, столицу отмывали после зимы 8 апреля
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Президент РЖД Олег Белозеров на Ярославском вокзале
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Весенний снегопад в Санкт-Петербурге 13 апреля
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Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева 12 апреля
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Алексей Навальный открыл предвыборный штаб во Владимире и нескольких других городах 21 апреля
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Строительство парка «Зарядье»
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Недалеко от МКАД дальнобойщики выстроили свои автомобили в протестную колонну. Акция в Реутове 17 апреля — часть всероссийской стачки дальнобойщиков против системы «Платон»
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Группа людей планировала 2 апреля пройти от 1-й Тверской-Ямской улицы до Манежной площади, были задержаны несколько десятков человек, в том числе несколько несовершеннолетних
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Реконструкция улиц в Москве проходит очередной этап реконструкции улиц
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Акция «Надоел» в Москве
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В Москве заработали фонтаны, на фото парк искусств «Музеон»
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