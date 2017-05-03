Линии жизни

Лучшие фотографии «Ведомостей» в апреле 2017 года

Самые яркие снимки месяца
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Акция памяти жертв теракта в Петербурге, 6 апреля
Андрей Гордеев / Ведомости
Акция памяти жертв теракта в Петербурге, 6 апреля
1/20
В акции «Надоел» в Москве 29 апреля приняли участие от 300 до 500 человек.. Полиция сопровождала участников, но не препятствовала
Максим Стулов / Ведомости
В акции «Надоел» в Москве 29 апреля приняли участие от 300 до 500 человек.. Полиция сопровождала участников, но не препятствовала
2/20
Реконструкция «Золотого острова» напротив Кремля
Евгений Разумный / Ведомости
Реконструкция «Золотого острова» напротив Кремля
3/20
На выставке «Госзаказ – за честные закупки»
Андрей Гордеев / Ведомости
На выставке «Госзаказ – за честные закупки»
4/20
К весенним праздникам Москву украсили яйцами, цыплятами и клумбами
Евгений Разумный / Ведомости
К весенним праздникам Москву украсили яйцами, цыплятами и клумбами
5/20
Акция протеста жителей Ломоносовского района Москвы против программы реновации
Максим Стулов / Ведомости
Акция протеста жителей Ломоносовского района Москвы против программы реновации
6/20
Работы по программе благоустройства «Моя улица - 2017». На фото Новая площадь
Евгений Разумный / Ведомости
Работы по программе благоустройства «Моя улица - 2017». На фото Новая площадь
7/20
Основатель и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож
Максим Стулов / Ведомости
Основатель и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож
8/20
ОМОН задержал участников акции «Надоел» в Петербурге 29 апреля
Евгений Егоров / Ведомости
ОМОН задержал участников акции «Надоел» в Петербурге 29 апреля
9/20
В Москве прошел субботник, столицу отмывали после зимы 8 апреля
Евгений Разумный / Ведомости
В Москве прошел субботник, столицу отмывали после зимы 8 апреля
10/20
Президент РЖД Олег Белозеров на Ярославском вокзале
Евгений Разумный / Ведомости
Президент РЖД Олег Белозеров на Ярославском вокзале
11/20
Весенний снегопад в Санкт-Петербурге 13 апреля
Евгений Егоров / Ведомости
Весенний снегопад в Санкт-Петербурге 13 апреля
12/20
Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева 12 апреля
Евгений Разумный / Ведомости
Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева 12 апреля
13/20
Алексей Навальный открыл предвыборный штаб во Владимире и нескольких других городах 21 апреля
Максим Стулов / Ведомости
Алексей Навальный открыл предвыборный штаб во Владимире и нескольких других городах 21 апреля
14/20
Строительство парка «Зарядье»
Евгений Разумный / Ведомости
Строительство парка «Зарядье»
15/20
Недалеко от МКАД дальнобойщики выстроили свои автомобили в протестную колонну. Акция в Реутове 17 апреля — часть всероссийской стачки дальнобойщиков против системы «Платон»
Максим Стулов / Ведомости
Недалеко от МКАД дальнобойщики выстроили свои автомобили в протестную колонну. Акция в Реутове 17 апреля — часть всероссийской стачки дальнобойщиков против системы «Платон»
16/20
Группа людей планировала 2 апреля пройти от 1-й Тверской-Ямской улицы до Манежной площади, были задержаны несколько десятков человек, в том числе несколько несовершеннолетних
Евгений Разумный / Ведомости
Группа людей планировала 2 апреля пройти от 1-й Тверской-Ямской улицы до Манежной площади, были задержаны несколько десятков человек, в том числе несколько несовершеннолетних
17/20
Реконструкция улиц в Москве проходит очередной этап реконструкции улиц
Андрей Гордеев / Ведомости
Реконструкция улиц в Москве проходит очередной этап реконструкции улиц
18/20
Акция «Надоел» в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Акция «Надоел» в Москве
19/20
В Москве заработали фонтаны, на фото парк искусств «Музеон»
Евгений Разумный / Ведомости
В Москве заработали фонтаны, на фото парк искусств «Музеон»
20/20
  • Акция памяти жертв теракта в Петербурге, 6 апреля
  • В акции «Надоел» в Москве 29 апреля приняли участие от 300 до 500 человек.. Полиция сопровождала участников, но не препятствовала
  • Реконструкция «Золотого острова» напротив Кремля
  • На выставке «Госзаказ – за честные закупки»
  • К весенним праздникам Москву украсили яйцами, цыплятами и клумбами
  • Акция протеста жителей Ломоносовского района Москвы против программы реновации
  • Работы по программе благоустройства «Моя улица - 2017». На фото Новая площадь
  • Основатель и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож
  • ОМОН задержал участников акции «Надоел» в Петербурге 29 апреля
  • В Москве прошел субботник, столицу отмывали после зимы 8 апреля
  • Президент РЖД Олег Белозеров на Ярославском вокзале
  • Весенний снегопад в Санкт-Петербурге 13 апреля
  • Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева 12 апреля
  • Алексей Навальный открыл предвыборный штаб во Владимире и нескольких других городах 21 апреля
  • Строительство парка «Зарядье»
  • Недалеко от МКАД дальнобойщики выстроили свои автомобили в протестную колонну. Акция в Реутове 17 апреля — часть всероссийской стачки дальнобойщиков против системы «Платон»
  • Группа людей планировала 2 апреля пройти от 1-й Тверской-Ямской улицы до Манежной площади, были задержаны несколько десятков человек, в том числе несколько несовершеннолетних
  • Реконструкция улиц в Москве проходит очередной этап реконструкции улиц
  • Акция «Надоел» в Москве
  • В Москве заработали фонтаны, на фото парк искусств «Музеон»
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