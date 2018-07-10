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Грудинин получил от Жириновского ящик водки после матча Англия – Швеция

Бывший кандидат в президенты от КПРФ и директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин получил от лидера ЛДПР Владимира Жириновского ящик его фирменной водки «Жириновский». Об этом «Ведомостям» рассказал Грудинин. По его словам, это был его выигрыш по результатам матча Англия - Швеция.

На прошлой неделе сборная Англии обыграла Швецию со счетом 2:0 и вышла в полуфинал. Теперь английским футболистам предстоит сыграть со сборной Хорватии 11 июля.

Ранее Грудинин проспорил Жириновскому 100 кг клубники. В понедельник ее доставили в Госдуму, где и раздали. Часть клубники досталась журналистам, сообщала корреспондент «Ведомостей».

Ольга Чуракова

Перед президентскими выборами Грудинин поспорил с журналистом Юрием Дудем, что наберет на выборах 15% голосов или сбреет усы. В итоге Грудинин проспорил, набрав 11,77% голосов.

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