Как два московских финансиста детский футбол развивали

Как два московских финансиста детский футбол развивалиЧтобы заработать, им пришлось сменить бизнес-модель и диверсифицировать бизнес
Студент экономического факультета МГУ Руслан Баширов часто посещал открытый при факультете инвестиционно-банковский клуб, где обсуждались проблемы отрасли. Там на мероприятии он познакомился с выпускником Гарвардской бизнес-школы Евгением Кудрявцевым. Тот рассказал Баширову, как встречался в Америке с основателем сети футбольных школ для детей Soccer Shots, которая появилась еще в 1997 г. Кудрявцев предложил создать в России подобную компанию. «Выяснилось, что мы оба увлекаемся с детства футболом, нам интересно этим заниматься, а на рынке уже есть готовая бизнес-модель», – рассказывает Баширов. В 2013 г. Кудрявцев зарегистрировал компанию и вложил в нее около 3 млн руб., 21-летний Баширов занялся управлением компанией. Методику обучения дошкольников взяли у американской Soсcer Shots, пообщавшись с ее основателем, изучили в интернете и методики аналогичных компаний из Германии. Компания сначала называлась «Футбостарз», позднее была переименована в «Чемпионику». С 2013 г. компании пришлось сменить не только название, но и модель бизнеса, а также диверсифицировать учебные услуги.
В самом удачном для «Чемпионики» 2019 году выручка сети, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 77,9 млн руб. без НДС, а чистая прибыль – 16,4 млн руб. Компании пришлось учиться выживать в локдаун, когда спортивные клубы в Москве закрылись. А в текущем году, рассчитывает Баширов, выручка должна восстановиться до значений 2019-го. Сейчас у «Чемпионики» 170 франчайзи, обучающих детей в 750 точках проведения занятий более чем в 150 регионах и городах.
Банка меда медведю
Обучение дошкольников футболу требует особого подхода. В России всегда обучали детей футболу с семи лет, методик работы с дошкольниками не было, объясняет Семен Курочкин, старший тренер «Чемпионики» в подмосковной Лобне. Маленьких детей обучают футболу в игровой форме. Дети поначалу учатся двигаться не с мячом, а с конусами, коническими фишками и обручами. Потом им в руки дают мяч. Например, желтый мяч исполняет роль банки меда, которую нужно занести медведю в ворота. Позднее дети катают мяч ногами. Мяч ассоциируется, например, с горячей картошкой, которую надо катать, чтобы остудить, а ворота – с волшебным замком, рассказывает Курочкин.