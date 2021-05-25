Как два московских финансиста детский футбол развивали

Студент экономического факультета МГУ Руслан Баширов часто посещал открытый при факультете инвестиционно-банковский клуб, где обсуждались проблемы отрасли. Там на мероприятии он познакомился с выпускником Гарвардской бизнес-школы Евгением Кудрявцевым. Тот рассказал Баширову, как встречался в Америке с основателем сети футбольных школ для детей Soccer Shots, которая появилась еще в 1997 г. Кудрявцев предложил создать в России подобную компанию. «Выяснилось, что мы оба увлекаемся с детства футболом, нам интересно этим заниматься, а на рынке уже есть готовая бизнес-модель», – рассказывает Баширов. В 2013 г. Кудрявцев зарегистрировал компанию и вложил в нее около 3 млн руб., 21-летний Баширов занялся управлением компанией. Методику обучения дошкольников взяли у американской Soсcer Shots, пообщавшись с ее основателем, изучили в интернете и методики аналогичных компаний из Германии. Компания сначала называлась «Футбостарз», позднее была переименована в «Чемпионику». С 2013 г. компании пришлось сменить не только название, но и модель бизнеса, а также диверсифицировать учебные услуги.