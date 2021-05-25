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Как два московских финансиста детский футбол развивали

Чтобы заработать, им пришлось сменить бизнес-модель и диверсифицировать бизнес
Мария Подцероб
Руслан Баширов (на фото) вместе со своим партнером Евгением Кудрявцевым взяли за основу бизнеса франшизную модель американской школы футбола для детей Soccer Shots /Евгений Разумный / Ведомости

Студент экономического факультета МГУ Руслан Баширов часто посещал открытый при факультете инвестиционно-банковский клуб, где обсуждались проблемы отрасли. Там на мероприятии он познакомился с выпускником Гарвардской бизнес-школы Евгением Кудрявцевым. Тот рассказал Баширову, как встречался в Америке с основателем сети футбольных школ для детей Soccer Shots, которая появилась еще в 1997 г. Кудрявцев предложил создать в России подобную компанию. «Выяснилось, что мы оба увлекаемся с детства футболом, нам интересно этим заниматься, а на рынке уже есть готовая бизнес-модель», – рассказывает Баширов. В 2013 г. Кудрявцев зарегистрировал компанию и вложил в нее около 3 млн руб., 21-летний Баширов занялся управлением компанией. Методику обучения дошкольников взяли у американской Soсcer Shots, пообщавшись с ее основателем, изучили в интернете и методики аналогичных компаний из Германии. Компания сначала называлась «Футбостарз», позднее была переименована в «Чемпионику». С 2013 г. компании пришлось сменить не только название, но и модель бизнеса, а также диверсифицировать учебные услуги.

В самом удачном для «Чемпионики» 2019 году выручка сети, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 77,9 млн руб. без НДС, а чистая прибыль – 16,4 млн руб. Компании пришлось учиться выживать в локдаун, когда спортивные клубы в Москве закрылись. А в текущем году, рассчитывает Баширов, выручка должна восстановиться до значений 2019-го. Сейчас у «Чемпионики» 170 франчайзи, обучающих детей в 750 точках проведения занятий более чем в 150 регионах и городах.

Банка меда медведю

Обучение дошкольников футболу требует особого подхода. В России всегда обучали детей футболу с семи лет, методик работы с дошкольниками не было, объясняет Семен Курочкин, старший тренер «Чемпионики» в подмосковной Лобне. Маленьких детей обучают футболу в игровой форме. Дети поначалу учатся двигаться не с мячом, а с конусами, коническими фишками и обручами. Потом им в руки дают мяч. Например, желтый мяч исполняет роль банки меда, которую нужно занести медведю в ворота. Позднее дети катают мяч ногами. Мяч ассоциируется, например, с горячей картошкой, которую надо катать, чтобы остудить, а ворота – с волшебным замком, рассказывает Курочкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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