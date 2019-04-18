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Бывший бухгалтер открыла в Москве детскую школу бильярда Андрей Гордеев / Ведомости

42-летняя москвичка Татьяна Львова играет на бильярде более 20 лет. Много лет назад друзья пригласили ее в ночной клуб, где стоял стол для американского пула. Львовой объяснили правила, и у нее неплохо получилось отправлять шары в лузы. Игра увлекла Львову на долгие годы. Она работала бухгалтером в небольшой фирме, вечерами пропадала на тренировках в бильярдном клубе, а в 2005 г. стала чемпионкой России по пулу и поступила в университет физкультуры. Посетители клуба стали брать у Львовой индивидуальные уроки игры в американский пул и все время спрашивали, тренирует ли она детей. Частных детских школ бильярда в Москве тогда не было, и Львова подумала, что это перспективная ниша для бизнеса. Женщина уволилась со службы, разработала учебную программу и в 2009 г. открыла школу Pool School для детей от 7 до 16 лет. Поначалу на уроки записывались единицы – Львова объясняет это тем, что многие до сих пор считают бильярд азартной игрой для взрослых и сразу представляют себе прокуренный пивной бар, где подозрительные личности играют на деньги. Львовой понадобились годы, чтобы изменить отношение родителей к этому виду спорта.

Сейчас у Pool School шесть филиалов в Москве и Подмосковье, в них учится около 120 детей. Стоимость групповых занятий в Москве – от 4000 до 6000 руб. за восемь уроков. Выручка школы составляет 1 млн руб. в месяц, чистая прибыль – около 15%, говорит Львова.