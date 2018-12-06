Как два инженера-нефтяника открыли школу ментальной арифметики

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Учить детей с использованием древнекитайских счетов оказалось весьма прибыльным делом Евгений Разумный / Ведомости

27-летний Рустам Багаутдинов узнал о ментальной арифметике в 2014 г. во время командировки в Китай. Он работал инженером в нефтяной компании и часто ездил за границу. Коллеги рассказали Багаутдинову, что в китайских общеобразовательных школах детей учат складывать и вычитать, а затем умножать и делить с помощью абакуса – древнекитайских счетов. Постепенно школьники начинают считать устно, представляя абакус в уме. Багаутдинов взял отпуск и неделю осваивал абакус в частной школе на Тайване, чтобы открыть кружок ментальной арифметики в Москве. В партнеры пригласил друга Радмира Ганиева, с которым учился в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Весной 2015 г. два инженера открыли первый кружок «Абакус» в частном образовательном центре. Родителям методика тоже понравилась – на курсы записались 30 детей. А сейчас в России и странах СНГ работает 250 центров «Абакус», в которых учится около 15 000 детей. Обороты «Абакуса» за три года выросли в 30 раз: в 2018 г. выручка компании составит около 30 млн руб., по оценкам Багаутдинова.

Вундеркинд из телевизора

Первые школы быстрого счета с помощью абакуса стали появляться в России с 2011 г. А пик популярности ментальной арифметики в России пришелся на 2015 г., когда одаренных детей стали приглашать на телепередачи федеральных каналов. Дети срывали овации: они в уме складывали трехзначные числа, одновременно читая стихи или играя на трубе. Школы ментальной арифметики – новая мода среди родителей, которые хотят воспитать вундеркиндов, считает основатель электронной школы «Знаника» Вадим Ковалев.

Основателям «Абакуса» не пришлось даже тратить деньги на рекламу. Они открыли группу во «В контакте» и выложили на YouTube любительский видеоролик об абакусе. От родителей не было отбоя, утверждает Багаутдинов. Первое время Багаутдинов и Ганиев сами преподавали по выходным – а в будни продолжали трудиться инженерами в нефтяных компаниях. Выручку от продажи курсов предприниматели делили с образовательным центром пополам. «Мы со студенческой скамьи подрабатывали репетиторами математики и физики – найти общий язык с детьми было нетрудно», – утверждает Багаутдинов.