Как заработать миллионы на обучении фотографов

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Два петербуржца открыли сервис платных онлайн-курсов для фотографов и видеооператоров Максим Стулов / Ведомости

34-летний петербуржец Сергей Ким всегда любил читать газеты: он выискивал там интересные идеи для бизнеса. Сначала он подсмотрел идею оформления ресторанов для свадеб, потом прочел статью, что за рубежом популярны сайты финансовой грамотности, и сделал аналог, но все проекты денег не принесли. Сработала лишь третья идея – он узнал из газет о сервисе онлайн-видеоуроков для дизайнеров и фотографов Lynda.com с годовой выручкой более $100 млн. Ким захотел создать подобный сайт в России, тем более что у него было профильное образование дизайнера-программиста, полученное в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ).

В новый проект Ким позвал друга Александра Амбалова (он тоже учился в СПбПУ на дизайнера). У 29-летнего Амбалова был богатый опыт преподавания. Он проводил платные мастер-классы по обработке фотографии сначала в частных школах Санкт-Петербурга, а затем и в разных городах России. Амбалов дома записывал первый 12-часовой видеокурс по цветокоррекции фотографий, на это ушло три месяца.

Партнеры запустили сайт Amlab.me в начале 2014 г. и за два первых месяца продаж заработали 1 млн руб. «Цену за курс мы взяли с потолка – решили продавать урок по 3400 руб.», – вспоминает Ким. Он объясняет успех тем, что Амбалов был уже известен в фотосообществе (у его странички во «В контакте» было 15 000 подписчиков) и что курс был очень подробным.

В 2017 г. у сайта было более 7000 клиентов, 79 курсов и 30 преподавателей. Выручка от продажи курсов составила 20 млн руб. Но партнерам пришлось несколько раз менять бизнес-модель, пару раз они оказывались на грани закрытия.