Чем вредно излишнее внимание руководителей к анализу данных

Мы ожидали, что данные могут оказаться контрпродуктивны в условиях крайней неопределенности, когда собрать нужные данные очень сложно или вовсе невозможно. Может быть, именно по этой причине 12 издательств не смогли разглядеть потенциал «Гарри Поттера и философского камня», и только Bloomsbury Publishing согласилось издать книгу тиражом в 500 экземпляров. Роман был настолько новаторским, что ни у кого по определению не могло быть данных, чтобы точно оценить его потенциал.