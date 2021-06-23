Чем вредно излишнее внимание руководителей к анализу данных

Чем вредно излишнее внимание руководителей к анализу данныхИ на что лучше всего полагаться при принятии управленческих решений
Считается, что современный менеджмент невозможен без данных. Резкий рост объема доступных данных и развитие науки о данных (data science) позволили менеджерам намного больше узнать о своих компаниях. Грамотно используя эти знания, можно принимать более качественные решения по каждому аспекту бизнеса.
Именно поэтому многие компании торопятся открыть аналитические отделы, чтобы извлечь как можно больше пользы из беспрецедентного изобилия данных. Так, согласно недавнему исследованию, 91,9% компаний из списка Fortune 1000 заявили об увеличении инвестиций в аналитику данных.
Нельзя отрицать потенциал больших данных, но являются ли они универсальным ответом на все вопросы? Иными словами, может ли излишнее внимание к данным и их анализу иногда приводить к нежелательным результатам? Мы изучили этот вопрос в своей недавней работе.
Мы ожидали, что данные могут оказаться контрпродуктивны в условиях крайней неопределенности, когда собрать нужные данные очень сложно или вовсе невозможно. Может быть, именно по этой причине 12 издательств не смогли разглядеть потенциал «Гарри Поттера и философского камня», и только Bloomsbury Publishing согласилось издать книгу тиражом в 500 экземпляров. Роман был настолько новаторским, что ни у кого по определению не могло быть данных, чтобы точно оценить его потенциал.