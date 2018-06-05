Как нейтрализовать слушателя-провокатора

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Иногда реплик одного злобного зрителя из зала бывает достаточно, чтобы испортить тщательно подготовленное выступление. Но надо быть готовым к атакам слушателей-провокаторов. Вот семь типажей слушателей, которые способны сорвать любую презентацию, а также методы их нейтрализации.

1. Всезнайка-подстрекатель. Обычно занимает места на первых рядах, с краю и готовится задать сложный вопрос, на который вы наверняка не знаете ответа. Он обязательно ввернет какой-либо не упоминавшийся вами факт, а потом задаст вопрос под дых. Его основная задача – самоутвердиться за счет вашего авторитета. Как быть? Начать с комплимента: «Вы смотрите вглубь темы», «Я ждал этого вопроса, но вы первый, кто вник так глубоко». А затем сказать: «Это тема отдельного исследования, не смогу кратко сформулировать свою позицию», «Пожалуйста, останьтесь после доклада, обсудим тему» и т. п. Он получит то, что хотел: признание перед аудиторией – а вы будете на высоте, хотя и не знаете ответа. Подстрекатель редко подходит после выступления. Самое важное для него – поставить спикера в неудобное положение.

2. Почемучка. Он внимательно слушает доклад и потом засыпает автора вопросами. Почемучка еще и еще задает вопросы, докладчик вдохновенно отвечает, а все остальные слушатели их обоих молча ненавидят. Если один человек задает вопросы более двух раз, ясно, что перед вами почемучка, который втягивает вас в бессмысленный диалог, не интересный больше никому в зале. Почемучку нужно поблагодарить за интерес к теме и предложить продолжить обсуждение позднее.