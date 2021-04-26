Видеосервис Megogo запустил два киберспортивных канала

Эти проекты Megogo реализует совместно с европейской компанией Maincast, уточнил Чеканов. Партнер, по его словам, займется производством киберспортивного контента для каналов. Предполагается, в частности, что каналы будут транслировать не только киберспортивные турниры, но и студийные эфиры с экспертами и гостями, оригинальные программы (например, Power Ranking с комментатором Виталием V1lat Волочаем), новости из мира киберспорта и т. д. Этот контент, считает Чеканов, привлечет новую молодую аудиторию, которая будет интересна рекламодателям. Среди ключевых преимуществ каналов Megogo по сравнению с популярными стриминговыми платформами он называет возможность видеосервиса транслировать турниры в разрешении 4К.