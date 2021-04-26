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Видеосервис Megogo запустил два киберспортивных канала

Поначалу они будут доступны только в интернете, потом могут выйти и в кабельные сети
Мария Истомина
Самой популярной игрой среди русских киберспортивных трансляций в 2020 г. стала Dota 2 /Reuters

Видеосервис Megogo запускает два интерактивных канала, посвященных киберспорту, сообщил «Ведомостям» гендиректор сервиса Виктор Чеканов. Канал «Киберспорт 1» будет связан с игрой Counter-Strike: Global Offensive, «Киберспорт 2» – с Dota 2.

Эти проекты Megogo реализует совместно с европейской компанией Maincast, уточнил Чеканов. Партнер, по его словам, займется производством киберспортивного контента для каналов. Предполагается, в частности, что каналы будут транслировать не только киберспортивные турниры, но и студийные эфиры с экспертами и гостями, оригинальные программы (например, Power Ranking с комментатором Виталием V1lat Волочаем), новости из мира киберспорта и т. д. Этот контент, считает Чеканов, привлечет новую молодую аудиторию, которая будет интересна рекламодателям. Среди ключевых преимуществ каналов Megogo по сравнению с популярными стриминговыми платформами он называет возможность видеосервиса транслировать турниры в разрешении 4К.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных