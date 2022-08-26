VK запускает «русский Twitch»

За что могут заблокировать Twitch

В июне мировой суд Таганского района Москвы по представлению Роскомнадзора (после направления службой протокола в суд) оштрафовал Twitch на 2 млн руб. за отказ локализовать данные российских пользователей. В июле и августе ведомство составило в отношении сервиса еще два административных протокола из-за отказа удалить фейки о специальной военной операции (СВО) на Украине. Судебные заседания по ним еще не состоялись, штраф по каждому из них может составить до 4 млн руб. Кроме того, РКН обязал российские поисковые системы маркировать Twitch как платформу, которая не выполняет обязанности по удалению противоправной информации.



Заблокировать Twitch в России предлагает глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, эта площадка – «рассадник дебилизма и непотребного контента». Активнее всего Twitch, как отметила в своем telegram-канале Мизулина, используется детьми, «которые страдают зависимостью от онлайн–игр». Кроме того, как уверена она, доступ к платформе детей несет в себе риски, поскольку она дает «возможность для прямого контакта преступников разного рода: от мошенников до педофилов». Об официальных обращениях Мизулиной в Роскомнадзор или другие службы пока ничего не известно.