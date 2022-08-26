VK запускает «русский Twitch»Стримеры получат 90% выручки от платных подписок
Игровая площадка VK Play (входит в VK) запускает новый стриминговый сервис VK Play Live, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Сейчас платформа работает в бета-режиме, сроки ее полноценного запуска пока не определены, уточняет он.
Стримеры будут получать от них 90% выручки на платные подписки, тогда как сервис, по словам представителя VK Play, будет оставлять себе в качестве комиссии только 10%. Монетизация будет идти через инструменты российского сервиса DonationAlerts, которые интегрированы в платформу.
«В последнее время авторы часто сталкиваются с проблемами монетизации своего контента. Мы хотим помочь стримерам восполнить эти потери, поэтому при запуске VK Play Live сделали акцент на монетизации и предложили лучшие финансовые условия для продажи платных подписок», – отмечает менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон.
За что могут заблокировать Twitch
В июне мировой суд Таганского района Москвы по представлению Роскомнадзора (после направления службой протокола в суд) оштрафовал Twitch на 2 млн руб. за отказ локализовать данные российских пользователей. В июле и августе ведомство составило в отношении сервиса еще два административных протокола из-за отказа удалить фейки о специальной военной операции (СВО) на Украине. Судебные заседания по ним еще не состоялись, штраф по каждому из них может составить до 4 млн руб. Кроме того, РКН обязал российские поисковые системы маркировать Twitch как платформу, которая не выполняет обязанности по удалению противоправной информации.
Заблокировать Twitch в России предлагает глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, эта площадка – «рассадник дебилизма и непотребного контента». Активнее всего Twitch, как отметила в своем telegram-канале Мизулина, используется детьми, «которые страдают зависимостью от онлайн–игр». Кроме того, как уверена она, доступ к платформе детей несет в себе риски, поскольку она дает «возможность для прямого контакта преступников разного рода: от мошенников до педофилов». Об официальных обращениях Мизулиной в Роскомнадзор или другие службы пока ничего не известно.
В марте самая популярная стриминг–платформа в России Twitch объявила о приостановке выплат российским стримерам: сервис принадлежит американской компании Amazon. В итоге в июле ее российская аудитория снизилась на 8% относительно февраля и составила 5,6 млн пользователей в возрасте от 12 до 64 лет, но платформа при этом сохранила лидерские позиции по аудитории, следует из данных исследовательской компании Mediascope.
Стриминговые платформы популярны у киберспортсменов. По итогам 2020 г. компания PwC (сейчас – «Технологии доверия») оценила рынок киберспорта в России в $28,6 млн. Позднее эти данные не обновлялись.
Потенциально VK Play Live может занять до 20% рынка, если Twitch в России не заблокируют, а, вероятно, именно на это делает стратегическую ставку VK, говорит владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев.
«В случае блокировки Twitch площадка VK Play Live может стать ключевым игроком на российском рынке, поскольку VK владеет достаточной инфраструктурой, аудиторией и сервисами, которые способны заменить западный аналог. И все это умножается на большие маркетинговые возможности», – объясняет он.
10%-ная комиссия – это конкурентное преимущество новой стриминговой платформы, на других сервисах она выше, знает Махтиев. К примеру, на Twitch комиссия составляет до 50%. На подписку сейчас, как правило, приходится порядка 90% от общего дохода стримеров, говорит эксперт: «Тогда как до СВО и последовавшего за ней ухода части рекламодателей из России ее доля в структуре доходов российских стримеров составляла 25-30%».
Стриминговая платформа VK не сможет полностью заменить Twitch, оппонирует ему гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «Российские пользователи платформы, которые просто смотрят стримы, не перешли на другие площадки, а продолжили следить на Twitch за иностранными стримерами», – говорит он.
Кроме того, у Twitch очень удобная инфраструктура: у стриминг-платформы есть интеграции с Discord (сервис для общения), популярными играми, многие из которых производят западные студии и т. д., добавляет Казарян. «В нынешних условиях VK будет сложно заключать аналогичные партнерства, а значит, и конкурировать с Twitch», – резюмировал он.