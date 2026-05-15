Данила Козловский рассказал о новых проектах своей компании

Данила Козловский рассказал о новых проектах своей компанииСреди них – «Бал» по мотивам русской классики, «Маленький принц» и фильм про гонки грузовиков
В разработке компании Данилы Козловского DK Entertainment находится 12 проектов, рассказал продюсер, актер и режиссер в эксклюзивном интервью «Ведомостям». В частности, следующей его режиссерской работой может стать высокобюджетная картина «Бал», вдохновленная русской классической литературой, поделился Козловский. По его словам, это будет история о двух семьях на тему отцов и детей.
«[В ходе разработки проекта] я в принципе отошел от идеи хамского препарирования всех этих бесконечно любимых книг. Осталось заигрывание, щепоточка того и этого, то есть мы сочинили уже собственную историю, вдохновившись, насытившись известными произведениями, – говорит артист. – Должны ли дети жить долгами своих родителей и нести ответственность за них? И вообще – что такое семья, что такое любовь, из чего она состоит? Это наша попытка попробовать все это разобрать на составляющие, соотнося с собственным опытом».
В написании последней версии сценария принял участие Андрей Золотарев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), с которым Козловский уже работал в рамках своего режиссерского дебюта – спортивной драмы «Тренер». Золотарев также выступил соавтором сценария экранизации аудиоспектакля Вениамина Смехова «Али-Баба и сорок разбойников», которую спродюсирует Козловский и поставит режиссер Сергей Филатов. В разработке DK Entertainment находятся еще две сказки – «12 месяцев» (совместно с Art Pictures Федора Бондарчука) и «Маленький принц» по книге Сент-Экзюпери.
В пакете компании есть и сериалы. Команда авторов «Бара «Один звонок» сейчас «разгоняет» второй сезон, отметил Козловский: «Если поймем, что есть задел, вдохновение, то пустимся в продолжение». В числе других сериальных проектов – историческая драма о противостоянии двух первых российских кинопродюсеров Александра Ханжонкова и Александра Дранкова. Козловский выступит продюсером и, возможно, сыграет одну из ролей. В разработке находятся сериал шоураннера Паулины Андреевой, вдохновленный ее короткометражным фильмом «Покупай!», а также многосерийная экранизация «Братьев Карамазовых».
«Будет попытка живого осмысления этого текста [Достоевского], но мы не переносим действие в современный мир и не ставим произведение с ног на голову с точки зрения героев и сюжета. «Братья Карамазовы» – достаточно кинематографичный роман сам по себе, там уже до нас все придумано. Нужно просто вчитаться, понять, «взломать» его, художественно осмыслить и попробовать присвоить», – пояснил продюсер.
В ближайшее время Козловский надеется возобновить работу над фильмом про гонки грузовиков – по мотивам реальных событий во время ралли «Дакар 2004». В центре истории – команда, «которая взяла «серебро», но это тот редкий случай, когда второе место гораздо дороже первого», рассказал он.
В фильмографии компании DK Entertainment – все режиссерские работы самого Козловского («Тренер», «Чернобыль», «Карамора»), сериал Сергея Филатова «Бар «Один звонок», в котором он сыграл одну из главных ролей и т. д. Актер снимается как приглашенный артист и в проектах других компаний. В онлайн-кинотеатре Wink сейчас выходит сериал «Первая ракетка». Кроме того, скоро ожидаются премьеры фильма «Шум времени» Алексея Учителя и сериала про винодела Льва Голицына.