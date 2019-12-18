«В контакте» запустила собственное медиа

Социальная сеть «В контакте» в тестовом режиме запустила собственное издание «Фокус». Оно будет рассказывать о самых обсуждаемых темах в социальной сети, трендах и полезных сервисах, говорится в официальном блоге «В контакте». Часть материалов свяжут с продуктами «В контакте». В частности, редакция будет рассказывать о функциях соцсети, объяснять термины из рекламного кабинета, а также приглашать пользователей принять участие в соревнованиях, стажировках и благотворительных акциях.