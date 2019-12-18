«В контакте» запустила собственное медиа
Социальная сеть «В контакте» в тестовом режиме запустила собственное издание «Фокус». Оно будет рассказывать о самых обсуждаемых темах в социальной сети, трендах и полезных сервисах, говорится в официальном блоге «В контакте». Часть материалов свяжут с продуктами «В контакте». В частности, редакция будет рассказывать о функциях соцсети, объяснять термины из рекламного кабинета, а также приглашать пользователей принять участие в соревнованиях, стажировках и благотворительных акциях.
Читать материалы «Фокуса» можно в разделе «Рекомендации» в мобильном приложении VK или в официальном сообществе издания. По словам главного редактора издания Влада Леготкина, «Фокус» выпускает статьи с советами экспертов, интервью, плейлисты и тематические подборки, например, с трендовыми пабликами или мемами. Среди первых публикаций издания – советы, как сэкономить на новогодних распродажах, выбрать новогоднюю елку и помочь нуждающимся.
О запуске медиа представители «В контакте» рассказали в середине ноября 2019 г. В 2014 г. компания уже запускала собственное медиа Live Plus – о российском интернет-бизнесе и IT-индустрии. В 2016 г. проект закрылся. Страницу переименовали в «Плюс» – она стала официальным сообществом пресс-службы «В контакте», пишет vc.ru.