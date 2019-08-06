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«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами

«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.

На то, что под некоторыми постами исчезло количество лайков, обратил внимание пользователь Михаил Пляскин. В техподдержке соцсети ему сообщили, что он попал в тестовую выборку пользователей, у которых, действительно, скрыты лайки в новостной ленте и на страницах сообществ.

Отношение к лайкам в последние годы изменилось, отмечает Законов: раньше они были средством коммуникации между автором и читателем, но сейчас их воспринимают как признак качества контента. «ВКонтакте» хочет посмотреть, как отключение счетчика лайков повлияет на вовлечение пользователей. Пока в тестировании участвует небольшая аудитория, добавил Законов.

Ранее такую функцию начал тестировать Instagram в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. С помощью этой меры компания хочет остановить погоню за лайками и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в соцсети, писал TechCrunch.