Фильм «Битва за битвой» получил шесть «Оскаров»
Фильм «Битва за битвой», политический триллер, действие которого разворачивается в Америке, превратившейся в полицейское государство, одержал триумф на 98-й церемонии вручения премии «Оскар», завоевав шесть статуэток, включая награду за лучший фильм.
Пол Томас Андерсон был признан лучшим режиссером, он также получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Принимая награду за сценарий, Андерсон сказал, что создал этот фильм для своих детей, чтобы извиниться за тот беспорядок, который мир оставляет им, но также и с надеждой, что они станут поколением, которое, возможно, вернет немного здравого смысла.
Немного отстала от лидера картина «Грешники», получившая четыре награды, включая призы за оригинальный сценарий Райана Куглера и за главную мужскую роль Майкла Б. Джордана. Оба фильма были выпущены студией Warner Bros.
Джесси Бакли была названа лучшей актрисой за роль женщины, переживающей смерть маленького сына в фильме «Хамнет», а Джордан получил награду за роль владельцев-близнецов музыкального клуба в «Грешниках». Призы за роли второго плана достались Шону Пенну за роль расиста-солдата в «Битве за битвой» и Эми Мэдиган за ведьму в фильме «Орудия». Пенн не явился за наградой.
Фильм «Кей-поп-охотницы на демонов» победил в анимационной категории. Лучшим короткометражным анимационным фильмом стала канадская «Девушка, которая плакала жемчугом», обойдя картину «Три сестры» Константина Бронзита.
Церемония ознаменовалась первой в истории премией за кастинг, редкой ничьей в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» («Певцы» и «Два человека обмениваются слюной») и исторической победой Автумн Дюральд Аркапоу как первой женщины-оператора («Грешники»).