Фильм «Битва за битвой» получил шесть «Оскаров»

Пол Томас Андерсон был признан лучшим режиссером, он также получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Принимая награду за сценарий, Андерсон сказал, что создал этот фильм для своих детей, чтобы извиниться за тот беспорядок, который мир оставляет им, но также и с надеждой, что они станут поколением, которое, возможно, вернет немного здравого смысла.