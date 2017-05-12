Самарская область хочет выкупить «Авиакор»

На Петербургском экономическом форуме самарские власти проведут переговоры об условиях покупки регионом авиастроительного завода «Авиакор» (входит в группу «Русские машины» Олега Дерипаски), заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Ни «Авиакору», ни «Русским машинам» никаких предложений на эту тему от губернатора не поступало, переговоров о развитии «Авиакора» с губернатором нет, все варианты развития прорабатываются компанией самостоятельно в диалоге с профильными министерствами, передала вице-президент «Русских машин» Елена Матвеева. Интерфакс, Ведомости

«Силовые машины» отремонтируют ТЭС на Кубе

«Силовые машины» и кубинская государственная компания Energoimport (представительство министерства энергетики и горнодобывающей промышленности республики) заключили контракт на ремонт генератора мощностью 100 МВт ТЭС «Ренте-3», расположенного близ Сантьяго-де-Куба. Российские специалисты оценят техническое состояние статора генератора, окажут услуги по сопровождению работ по перемотке генератора, включая электрические испытания, проведут пуско-наладочные работы. Завершение работ запланировано на III квартал 2017 г. Интерфакс

«Порт Ванино» без дивидендов

Совет директоров «Порта Ванино» рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль за 2016 г., дивиденды на все виды акций не выплачивать, говорится в сообщении стивидора. По итогам 2015 г. дивиденды тоже не выплачивались. «Порт Ванино» в 2016 г. увеличил чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2015 г. до 1,97 млрд руб. Интерфакс

Сырьевой вопрос «Башсоды» решится до конца года

Геологоразведка возможных источников сырья для Башкирской содовой компании (БСК) может завершиться к концу 2017 г., сообщил вице-премьер Башкирии Фархад Самедов. «В конце этого года мы получим ответ на вопрос, какое месторождение лучше подходит [в качестве сырья для БСК]. Пока геологические изыскания не закончены, что-либо определенно сказать мы не можем», – отметил вице-премьер. Он напомнил, что сейчас компания проводит геологоразведку горы Куштау и Гумеровского месторождения известняка. Интерфакс

Emirates снизила прибыль из-за ограничений США

Авиакомпания Emirates Airline сократила чистую прибыль по итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2017 г., на 82% до $340 млн из-за сложившихся на рынке неблагоприятных условий, включая ограничения в отношении авиаперелетов, объявленные администрацией президента США Дональда Трампа, и теракты в Европе. Выручка почти не изменилась и составила $23,2 млрд. Emirates Airline не будет выплачивать дивиденды конечному собственнику – Investment Corporation of Dubai – впервые более чем за 20 лет. Интерфакс