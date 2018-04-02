Как «Лукойл» обогнал «Роснефть»
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27 марта «Лукойл» по капитализации впервые обогнал «Роснефть». К концу недели разрыв увеличился. По итогам торгов на Московской бирже 30 марта «Лукойл» стоил дороже «Роснефти» на 43 млрд руб. – 3,369 трлн руб. против 3,326 трлн руб. «Лукойл» – полностью частная компания, занимает 2-е место по добыче нефти в России (около 80 млн т). Находящаяся под контролем государства «Роснефть» добывает сырья в 2,5 раза больше конкурента. Два вечных соперника, две компании, у которых различные взгляды на тактику, правила ведения бизнеса и, как следствие, разные стратегии развития. Почему инвесторы предпочли «Лукойл»?
«Лукойл» обогнал «Роснефть» через четыре дня после презентации своей долгосрочной стратегии на Дне инвесторов в Лондоне 23 марта. Компания отказалась от быстрой международной экспансии, агрессивной покупки активов, вхождения в проекты с высоким уровнем риска, рассказывал ее президент и крупнейший совладелец Вагит Алекперов. Теперь «Лукойл» нацелен на повышение доходности и органический рост бизнеса. Добыча нефти будет расти в среднем на 1% в год. «Лукойл» больше не надеется на высокие цены на нефть, а в бюджет закладывает консервативную оценку барреля – $50 (сейчас Brent торгуется у отметки $70 за баррель). Если нефть будет дороже $50, дополнительный доход компания будет в том числе распределять среди акционеров. По итогам 2016 г. компания направила на дивиденды 80% чистой прибыли по МСФО.
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