Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4750 от 08.02.2019 под заголовком: Особое мнение против угроз

Особое мнение судьи Арановского против угроз

В среде правоведов-конституционалистов появилась значительная и публичная оппозиция набирающему силу «коллективному Совбезу»
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Константин Гаазе

Решение Конституционного суда (КС) по жалобе Евгения Финкельштейна на ст. 19.1 закона о СМИ, ограничивающую долю иностранцев в любом российском медиа 20% капитала, было принято 17 января 2019 г. и не стало большой новостью. Масштаб дела этого не предполагал: заявитель не требовал вообще отменить дискриминирующую статью, а суд не ставил под сомнение право законодателя вводить такие ограничения и в конце концов просто потребовал от него уточнить нормы закона.

Обстоятельства дела таковы. В октябре 2014 г. в законе о СМИ появилась та самая статья, ограничивающая права иностранцев. В мае 2016 г. партнеры Финкельштейна по ООО «Радио-шанс» продали частоту радиостанции в Санкт-Петербурге ЗАО «Русское радио – Евразия». Финкельштейн, гражданин России и Королевства Нидерландов, владел 49% капитала ООО, однако в связи с изменениями в законе о СМИ его устранили от процедуры голосования на собрании учредителей. Финкельштейн стал судиться с партнерами: проиграл в Арбитражном суде Санкт-Петербурга, выиграл апелляцию, затем вновь проиграл в Арбитражном суде СЗФО и Верховном суде и дошел до КС.

Суд принял соломоново решение. Он не отменил дискриминирующую статью, но потребовал от законодателя, во-первых, уточнить в тексте закона, что иностранец таки имеет право на участие в делах российского медиа в пределах разрешенных к владению 20%, и, во-вторых, конкретизировать, о 20% капитала каких именно юридических лиц идет речь: непосредственно владеющих СМИ (организацией с лицензией) или, например, владеющих долей в капитале одного из учредителей СМИ. Грубо говоря, суд признал, что хозяйственные права Финкельштейна были нарушены, однако ничего не сказал относительно его гражданских (читай – политических) прав.

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