Россия не вошла в первую десятку стран в индексе готовности к будущему

У России лучший показатель - сфера безопасности, по нему она на 6-м месте. Худшие показатели у России в сфере экономики и экологии и ресурсов: 19-е места из 20 А. Зотова / для Ведомостей

Россия заняла лишь12-е место из 20 стран «большой двадцатки» по индексу готовности к будущему, который на Валдайском форуме представили ВЦИОМ и дискуссионный клуб «Валдай».

Лидером рейтинга стала Германия, у которой высшие показатели в сфере экономики и международного влияния. На втором месте рейтинга — США, третью строчку занимает Великобритания. Если у Германии индекс готовности к будущему — 1, то у России — 0,34. Последнее место занимает Индонезия с индексом 0. После России в рейтинге идут Индия, Мексика, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Бразилия, ЮАР и Индонезия.

«Ситуация в мире меняется динамично, те страны, которые вчера казались слабыми и отстающими, могут неожиданно продемонстрировать высокие темпы развития, а лидеры, наоборот, могут стагнировать. Поэтому нужен инструмент, который покажет, насколько страны готовы к труднопредсказуемому будущему. Так что индекс не про сегодняшнюю ситуацию, а про готовность к изменениям», - говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его словам, было выделено десять ключевых сфер, которые вряд ли изменятся через 15 лет. Это экономика, технологии, образование, наука, культура и коммуникации, общество, ресурсы и экология, система управления, суверенитет и безопасность и международное влияние. Потом в этих сферах были выделены ключевые тенденции, объясняет Федоров. К примеру, в сфере безопасности оценивались военный потенциал армии, число полицейских на 100 000 жителей, эффективность судебной системы, доверие полиции и другие критерии. В экономике — доля инновационной продукции, доля сферы услуг в ВВП, экспорт технологий, объем подушевого ВВП. После этого были проанализированы статистические данные ООН, ОЭСР и т. д. по этим критериям, а также была дана оценка российских и западных экспертов, после чего был высчитан индекс, говорит Федоров.

Германия вошла в тройку во всех сферах, кроме культуры и коммуникации, США также в тройке во всех сферах, кроме общества и ресурсов и экологии. У России лучшим показателем оказалась сфера безопасности, по нему она на 6-м месте. Худшие показатели у России в сфере экономики и экологии и ресурсов — 19-е места из 20.

В чем отстаем?

«Полученные результаты позволяют по-другому взглянуть на ситуацию, Россия по многим показателям оказалась не в первой десятке. Например, когда речь идет о природных ресурсах и экологии, то считается, что мы традиционно одни из лидеров по залежам. Но если анализировать энергетику и ресурсную сферу будущего, то там важны другие параметры, по которым мы резко отстаем - например, наиболее полное использование ресурсов, полная утилизация и переработка мусора», - объясняет Федоров. По его словам, «результаты индекса должны нанести большой удар по нашей успокоенности и по благодушно расслабленному состоянию, нам надо бежать вперед, а не ползти».

Главный вопрос - кто является целевой аудиторией этого проекта, «если он нужен как стимул для решения проблем и стимул к развитию, то можно только приветствовать», говорит политолог Константин Калачев: «Он может повысить ценность ВЦИОМа как партнера для западных компаний, поэтому это с какой-то стороны их пиар. Хотя немецким СМИ будет приятно писать, что Германия лучше всего подготовлена к будущему, равно как и оценки США и Великобритании. Хотя насколько он будет востребован, покажет цитируемость рейтинга».

Судя по 12-му месту, картина нелицеприятная, поэтому индекс вряд ли можно расценивать как пропаганду: «Возможно, целевой аудиторией являются люди, принимающие решения. А индекс может стать отправной точкой, чтобы рисовать образы будущего: вот точка, где мы находимся, а дальнейшая стратегия развития должна позволить нам подняться выше».