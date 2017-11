СКР опроверг данные WADA о дырке в стене лаборатории в Сочи

Виталий Белоусов / ИТАР-ТАСС

Против информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, возбуждено новое уголовное дело - о воспрепятствовании работе следствия. Это сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Ранее следствие вынесло постановление о привлечении Родченкова в качестве обвиняемого по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. По словам Петренко, следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США. 21 сентября суд заочно арестовал бывшего спортивного чиновника. Первоначально следствие обвиняло его в уничтожении допинг-проб российских спортсменов.

12 мая газета The New York Times со ссылкой на Родченкова опубликовала материал с утверждениями о том, что десятки российских спортсменов, включая 15 медалистов зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи, употребляли допинг. В статье было подробно описано, как вскрывались и подменивались анализы участников Игр. Показания Родченкова были использованы и в расследовании WADA о допинге в России. В адрес России звучали обвинения о создании государственной системы употребления допинга. Президент Владимир Путин весной 2017 г. признал, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала. «И это наша вина», - добавил он и призвал прислушаться к требованиям WADA. Он тогда заверил, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а, напротив, будет только борьба с допингом». Недавно The New York Times со ссылкой на источники написала, что Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить участие российских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) или исполнение национального гимна из-за допинговых скандалов.

Следователи собрали достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий WADA и письма агентства о хранении таких проб, сообщил СКР.

Доводы независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о подмене на Зимней Олимпиаде в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей опровергнуты, добавил комитет. Следователи допросили больше 700 спортсменов, тренеров, медиков при сборных, проживающих в России, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра. «Но ни один из них не подтвердил существования некой допинговой программы. Если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер», - заявил СКР.

Следователи также осмотрели помещения в Сочи, в которых во время Игр располагалась антидопинговая лаборатория. СКР отметил, что Макларен этого не делал в ходе расследования. Были допрошены строители, охрана здания и обслуживающий персонал, работавшие в период Олимпиады.

Осмотр с участием специалистов и показания многочисленных свидетелей опровергают «домыслы о наличии в стене здания лаборатории отверстия и выносе через него допинг-проб российских спортсменов», говорится в пресс-релизе СК.

Эксперты опровергли и утверждения о подмене в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные путём добавления соли или дистиллированной воды, на что, как заявлял Макларен, указывают аномальные результаты биоматериала, добавляет комитет. Сложные и долгие исследования позволили установить, что «названные «аномальными» показатели связаны с особенностями физиологических обменных процессов в почках человека после физических нагрузок, а также объемом и составом выпитых жидкостей».

«Несостоятелен и опровергнут довод Макларена о возможности вскрытия бутылок «Берег Кит» для хранения допинг-проб спортсменов производства швейцарской компании «Берлингер», - говорится в сообщении СКР. - Экспертами еще в марте 2017 г. дано заключение о невозможности вскрытия полностью закрытой крышки бутылки без разрушения ее целостности». Сейчас эксперты российского следствия изучают «противоречивый вывод Школы криминологии Университета Лозанны о возможности вскрытия бутылок при не полностью закрытой крышке».

Также следствие получило данные, что у WADA нет каких-либо доказательств виновности России в массовом употреблении допинга спортсменами.

При этом некоторые тренеры и спортсмены на допросах дали показания о том, что «Родченков распространял препараты, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии выявленные как допинг», утверждает следствие.

Также СК назвал установленным, что находящиеся в США и сотрудничающие с профессором Маклареном Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский не раз «звонили бывшему директору Антидопингового центра Марии Дикунец и предлагали от имени Макларена и WADA в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов». Однако жесткие диски с этими базами данных следствие успело изъять, отметил СКР. Так как Дикунец по доброй воле рассказала следствию об этих предложениях, все ее переговоры с Родченковым и Соболевским после этого были записаны и сейчас находятся у следователей.

«Действия Родченкова, Соболевского и иных лиц свидетельствуют о попытках воспрепятствования всестороннему, полному, объективному расследованию уголовного дела, что как в мировой практике, так и в соответствии с российским законодательством является уголовно наказуемым деянием», - подытожил СКР. Поэтому в отношении этих людей и других неустановленных лиц возбуждено новое уголовное дело - о воспрепятствовании предварительному расследованию, сообщил СКР.

Дело против Родченкова СКР возбудил в июне 2016 г. по материалам, опубликованным в СМИ после интервью бывшего чиновника и по поступившим из Генпрокуратуры материалам проверки информации WADA.