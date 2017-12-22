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Ольга Чуракова| Анастасия Корня|Филипп Стеркин
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Уголовный перерыв

Госдума разработала законопроект для борьбы с рейдерами

Арбитраж разрешат останавливать из-за уголовного дела

В пятницу в Госдуму будет внесен законопроект, разрешающий арбитражным судам приостанавливать процесс в связи с предварительным уголовным расследованием, обстоятельства которого могут иметь значение для рассмотрения арбитражного дела. Поправки в Арбитражный процессуальный кодекс («Ведомости» с ними ознакомились) подготовил депутат-единоросс, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко.

«Депутатов часто обвиняют в том, что они теоретики и вносят инициативы, оторванные от реальности, но в данном случае ко мне пришли практики, которые защищают интересы предпринимателей, и сообщили об имеющейся проблеме», – рассказал Слыщенко «Ведомостям». Законодательная инициатива активно проработана с адвокатским и юридическим сообществом, уверяет единоросс, и призвана защитить добросовестных предпринимателей от рейдерских захватов, которых в последнее время стало очень много. К сожалению, продолжает Слыщенко, сейчас арбитражный суд не может приостановить производство, если уголовное дело расследуется и не передано в суд. Этим и пользуются недобросовестные предприниматели, чтобы заблокировать деятельность предприятия, например при помощи искусственно созданной задолженности. Депутат Слыщенко уверяет, что его законопроект устранит этот пробел. По словам единоросса, после внесения законопроекта в Госдуму начнется его обсуждение: «Мы ждем отзывов и от правительства, и от администрации».

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