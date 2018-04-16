Почему Московская область задыхается от вони со свалок
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В некоторых городах Московской области разворачивается протестное движение против свалок. Их жители регулярно выходят на митинги с требованиями закрыть близлежащие свалки и перекрывают дороги к ним. Протестуют жители Клина, Коломны, Троицка, Рузы, Балашихи, Серебряных Прудов. А 21 марта в Волоколамск пришлось экстренно приезжать губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В этот день в местную больницу доставили 57 детей, которым стало плохо от удушающего запаха с расположенного рядом с городом полигона «Ядрово». Диалога не получилось – местные жители забросали губернатора снежками, и тот спешно уехал.
Почему подмосковные города накрыла волна смрада? Как и когда можно решить эту проблему?
Почему начались протесты
Подмосковье испытывает колоссальную мусорную нагрузку, говорит министр экологии и природопользования области Александр Коган: в Подмосковье захоранивается 20% отходов всей страны. Это 7,92 млн т твердых бытовых отходов (ТБО) из Москвы и 3,8 млн т – из области.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}