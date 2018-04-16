Почему Московская область задыхается от вони со свалок

Власти долго не решали мусорный вопрос, а теперь отходы почти некуда вывозить

Статья опубликована в № 4548 от 16.04.2018 под заголовком: Подмосковные свалки вдруг дурно запахли

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Самые массовые протесты против свалок были в Волоколамске Артем Геодакян/ТАСС

В некоторых городах Московской области разворачивается протестное движение против свалок. Их жители регулярно выходят на митинги с требованиями закрыть близлежащие свалки и перекрывают дороги к ним. Протестуют жители Клина, Коломны, Троицка, Рузы, Балашихи, Серебряных Прудов. А 21 марта в Волоколамск пришлось экстренно приезжать губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В этот день в местную больницу доставили 57 детей, которым стало плохо от удушающего запаха с расположенного рядом с городом полигона «Ядрово». Диалога не получилось – местные жители забросали губернатора снежками, и тот спешно уехал.

Почему подмосковные города накрыла волна смрада? Как и когда можно решить эту проблему?

Почему начались протесты

Подмосковье испытывает колоссальную мусорную нагрузку, говорит министр экологии и природопользования области Александр Коган: в Подмосковье захоранивается 20% отходов всей страны. Это 7,92 млн т твердых бытовых отходов (ТБО) из Москвы и 3,8 млн т – из области.