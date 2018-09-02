The New York Times узнала о попытках ФБР завербовать Дерипаску

Дерипаска сказал американским следователям, что не согласен с их теориями о российской организованной преступности и сговоре Кремля с кампанией Трампа, пишет NYT Андрей Махонин / Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США на протяжении двух лет безуспешно пытались сделать российского бизнесмена Олега Дерипаску своим информатором, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на действующих и бывших чиновников, а также людей из окружения миллиардера.

Как утверждают собеседники издания, попытки завербовать Дерипаску продолжались в 2014-2016 гг., американские спецслужбы хотели получать от него сведения о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Взамен США обещали бизнесмену, в частности, решить его проблемы с получением американской въездной визы, сообщает газета.

В качестве посредника в переговорах с Дерипаской, по данным издания, выступал теперь уже бывший высокопоставленный чиновник минюста США Брюс Ор и сотрудничавший с ним бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. Последний является автором так называемого досье на Дональда Трампа, которое содержало неподтвержденные сведения компрометирующего характера об американском президенте.

Как рассказали источники NYT, сначала США хотели получить от Дерипаски сведения о якобы существующих связях российской организованной преступности с российскими властями. По данным собеседников издания, бизнесмен заявил представителям американских спецслужб, что эта информация не соответствует действительности. Он также выразил нежелание встречаться с ними еще раз.

Позже американская сторона заинтересовалась предполагаемым сговором между избирательным штабом Трампа и Россией. В сентябре 2016 г. сотрудники ФБР без предупреждения пришли в дом Дерипаски в Нью-Йорке, пишет NYT, и начали расспрашивать его о руководителе штаба Трампа Поле Манафорте, который, по их сведениям, был связующим звеном между предвыборной кампанией республиканца и Кремлем. По данным издания, Дерипаска назвал эту теорию нелепой и отверг наличие каких-либо связей между помощниками Трампа и российскими властями.

Как пишет газета, к тому моменту минюст и ФБР поняли, что попытки завербовать Дерипаску потерпели неудачу. «Систематические усилия по склонению олигарха к сотрудничеству, о которых ранее не сообщалось, похоже, не принесли никаких результатов. Дерипаска сказал американским следователям, что не согласен с их теориями о российской организованной преступности и сговоре Кремля с кампанией Трампа», — приводит газета слова одного из источников. По данным издания, бизнесмен сообщил об этих попытках российским властям. Газета напоминает, что в апреле текущего года минюст США включил Дерипаску и ряд связанных с ним компаний, в том числе En+ и UC Rusal, в санкционный список.

При этом Дерипаска был не единственным российским бизнесменом, с которым пытались сотрудничать спецслужбы США, утверждает NYT. Это была лишь часть масштабной программы по оценке возможности склонения к сотрудничеству «полудюжины самых богатых людей России», пишет газета.

В мае NYT сообщала, что представители команды спецпрокурора США Роберта Мюллера пытались опросить российского бизнесмена Виктора Вексельберга. По данным издания, это произошло в конце февраля или начале марта текущего года в аэропорту Нью-Йорка. Как рассказали газете источники, федеральные агенты остановили владельца «Реновы» после того, как он сошел с трапа частного самолета, попытались осмотреть его электронные устройства и опросить.

«Нет никаких признаков того, что господин Мюллер подозревает господина Вексельберга в совершении правонарушений», — писало издание. При этом NYT напомнила, что Вексельберг присутствовал на инаугурации Трампа. «Интерес к нему (Вексельбергу) говорит о том, что спецпрокурор сконцентрировал свое внимание на возможных связях между российскими олигархами, кампанией Трампа и инаугурационным комитетом», — писала газета.

В начале апреля телеканал CNN сообщал, что команда Мюллера опросила двух российских бизнесменов по так называемому «российскому делу». По данным телеканала, одного из них опросили сразу, как только его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка, второго — во время его поездки по США. Имена предпринимателей не назывались. Еще одному бизнесмену был отправлен неформальный опросник с пожеланием встретиться для беседы.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа.

Дональд Трамп и его связи с Россией