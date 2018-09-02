The New York Times узнала о попытках ФБР завербовать Дерипаску

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Дерипаска сказал американским следователям, что не согласен с их теориями о российской организованной преступности и сговоре Кремля с кампанией Трампа, пишет NYT
Андрей Махонин / Ведомости
Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США на протяжении двух лет безуспешно пытались сделать российского бизнесмена Олега Дерипаску своим информатором, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на действующих и бывших чиновников, а также людей из окружения миллиардера.
Как утверждают собеседники издания, попытки завербовать Дерипаску продолжались в 2014-2016 гг., американские спецслужбы хотели получать от него сведения о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Взамен США обещали бизнесмену, в частности, решить его проблемы с получением американской въездной визы, сообщает газета.
В качестве посредника в переговорах с Дерипаской, по данным издания, выступал теперь уже бывший высокопоставленный чиновник минюста США Брюс Ор и сотрудничавший с ним бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. Последний является автором так называемого досье на Дональда Трампа, которое содержало неподтвержденные сведения компрометирующего характера об американском президенте.
Как рассказали источники NYT, сначала США хотели получить от Дерипаски сведения о якобы существующих связях российской организованной преступности с российскими властями. По данным собеседников издания, бизнесмен заявил представителям американских спецслужб, что эта информация не соответствует действительности. Он также выразил нежелание встречаться с ними еще раз.
Позже американская сторона заинтересовалась предполагаемым сговором между избирательным штабом Трампа и Россией. В сентябре 2016 г. сотрудники ФБР без предупреждения пришли в дом Дерипаски в Нью-Йорке, пишет NYT, и начали расспрашивать его о руководителе штаба Трампа Поле Манафорте, который, по их сведениям, был связующим звеном между предвыборной кампанией республиканца и Кремлем. По данным издания, Дерипаска назвал эту теорию нелепой и отверг наличие каких-либо связей между помощниками Трампа и российскими властями.
Как пишет газета, к тому моменту минюст и ФБР поняли, что попытки завербовать Дерипаску потерпели неудачу. «Систематические усилия по склонению олигарха к сотрудничеству, о которых ранее не сообщалось, похоже, не принесли никаких результатов. Дерипаска сказал американским следователям, что не согласен с их теориями о российской организованной преступности и сговоре Кремля с кампанией Трампа», — приводит газета слова одного из источников. По данным издания, бизнесмен сообщил об этих попытках российским властям. Газета напоминает, что в апреле текущего года минюст США включил Дерипаску и ряд связанных с ним компаний, в том числе En+ и UC Rusal, в санкционный список.
При этом Дерипаска был не единственным российским бизнесменом, с которым пытались сотрудничать спецслужбы США, утверждает NYT. Это была лишь часть масштабной программы по оценке возможности склонения к сотрудничеству «полудюжины самых богатых людей России», пишет газета.
В мае NYT сообщала, что представители команды спецпрокурора США Роберта Мюллера пытались опросить российского бизнесмена Виктора Вексельберга. По данным издания, это произошло в конце февраля или начале марта текущего года в аэропорту Нью-Йорка. Как рассказали газете источники, федеральные агенты остановили владельца «Реновы» после того, как он сошел с трапа частного самолета, попытались осмотреть его электронные устройства и опросить.
«Нет никаких признаков того, что господин Мюллер подозревает господина Вексельберга в совершении правонарушений», — писало издание. При этом NYT напомнила, что Вексельберг присутствовал на инаугурации Трампа. «Интерес к нему (Вексельбергу) говорит о том, что спецпрокурор сконцентрировал свое внимание на возможных связях между российскими олигархами, кампанией Трампа и инаугурационным комитетом», — писала газета.
В начале апреля телеканал CNN сообщал, что команда Мюллера опросила двух российских бизнесменов по так называемому «российскому делу». По данным телеканала, одного из них опросили сразу, как только его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка, второго — во время его поездки по США. Имена предпринимателей не назывались. Еще одному бизнесмену был отправлен неформальный опросник с пожеланием встретиться для беседы.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа.
Дональд Трамп и его связи с Россией
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
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Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
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Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
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Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
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Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
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Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
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Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол