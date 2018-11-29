Кремль сообщил о формате встречи Путина и Трампа

Martinez Monsivais / AP

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Аргентине сначала непродолжительно поговорят тет-а-тет, затем переговоры продолжатся в расширенном формате. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Путин и Трамп встретятся в субботу, 1 декабря, в районе полудня, сказал Песков. По его словам, временные рамки будут достаточно жесткие: «Сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а потом российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться».

О том, что в Буэнос-Айресе состоится 20-минутная беседа президентов России и США тет-а-тет, ранее сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций. По его словам, потом переговоры продлятся с участием членов делегаций. Ожидается, что принять участие в расширенном формате встречи могут министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, добавляло агентство со ссылкой на источник.

Лидеры России и США обсудят несколько вопросов: стратегическую стабильность, двусторонние отношения и региональные конфликты, отметил Песков. «Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, да это и невозможно, но нам обязательно надо разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», – сказал он.

Всего на встречу Путина и Трампа отводится чуть более двух часов, говорил ранее собеседник «РИА Новости» в одной из делегаций. По его данным, переговоры начнутся в 17.30 по московскому времени, а по местному – в 11.30. Собеседник «Интерфакса» в Вашингтоне уточнял, что переговоры продлятся «более часа, возможно, два», а начало переговоров – на полчаса позже: в 18.00 по московскому времени, а по местному – около 12.00. Встреча президентов пройдет в отеле Park Hyatt Buenos Aires, сообщает «РИА Новости».

Это будет вторая полноформатная встреча Путина и Трампа. Первый раз полноценные переговоры они провели в Хельсинки летом 2018 г. Тогда лидеры двух стран беседовали в формате тет-а-тет более двух часов, с ними были только переводчики. Путин и Трамп обсуждали ситуацию в Сирии и на Украине, вмешательство России в президентские выборы в США, а также двусторонние отношения.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки