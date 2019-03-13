Трамп объявил о приостановке полетов Boeing 737 Max в США

Президент США Дональд Трамп приостановил полеты самолетов Boeing 737 Max 8 Shannon Stapleton / REUTERS

Президент США Дональд Трамп приостановил полеты самолетов американской компании Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек. Заявление американского президента опубликовано в его Twitter. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США опубликовало на своем сайте соответствующий приказ. Еще накануне, 12 марта, регулятор заявлял, что не видит оснований для запрета полетов MAX.

Трамп назвал Boeing «невероятной компанией», но безопасность американцев «имеет первостепенное значение». По его словам, решение о приостановке полетов принято после получения новых данных и вещественных доказательств, связанных с крушением самолетов этой модели в Эфиопии. Он не раскрыл детали, но сказал, что FAA позже обнародует эту информацию.

Вскоре после заявления американского лидера Boeing призвала авиакомпании по всему миру приостановить полеты самолетов этой модели. Компания подчеркнула, что по-прежнему уверена в их безопасности, но уважает решение FAA и хочет успокоить своих клиентов. Boeing сотрудничает со следователями, чтобы установить причины последних авиакатастроф с ее самолетами и избежать их повторения в будущем, говорится в сообщении на ее сайте.

Boeing 737 Мax 8 был первой и самой продаваемой моделью в серии. Есть еще Мax 7, 9 и 10. Они отличаются от Мax 8 вместимостью и дальностью полета. Две американские авиакомпании эксплуатируют 55 судов Boeing 737 Max: Southwest Airlines — 31 лайнер, American Airlines — 24. По данным FAA, на 11 марта 59 авиакомпаний в мире эксплуатировали 387 самолетов этого семейства. Boeing же на своем сайте сообщила, что всего в мире эксплуатируется 371 лайнер этой модели.

Ранее полеты Boeing 737 Max запретили страны Евросоюза, Сингапур, Австралия, Китай, Индонезия, Украина и некоторые другие страны. Всего самолеты этой модели не могут пересекать воздушное пространство 42 стран, писала The New York Times. 13 марта министр транспорта Канады Марк Гарно также сообщил о приостановке полетов Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9. Оттава приняла такое решение после получения спутниковых данных о катастрофе в Эфиопии. Гарно пояснил, что ее причиной могла стать неисправность, из-за которой в октябре 2018 г. разбился Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.

Гендиректор Infomost Борис Рыбак предположил в беседе с «Ведомостями», что с большой долей вероятности страны, которые еще не запретили полеты MAX, сделают это вслед за решением Трампа.

Акции Boeing, которые ранее поднимались в цене, упали на 2% до $370,48. Со дня крушения эфиопского лайнера, то есть с 10 марта, они потеряли 12%, рыночная стоимость компании рухнула на $32 млрд. В последний раз акции Boeing дешевели столь сильно после теракта 11 сентября 2001 г., тогда в течение дня их стоимость рухнула на 13%. Официально причины крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего рейсом из Аддис-Абебы в Найроби, еще не назывались.

Авиакатастрофа в Эфиопии