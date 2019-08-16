Пикеты на Бульварном кольце и митинг КПРФ. Главное
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В Москве шестые выходные подряд проходили протесты из-за выборов в Мосгордуму. На 17 августа муниципальные депутаты от оппозиции Андрей Морев, Елена Филина и Илья Азар пытались согласовать шествие по Бульварному кольцу, но им было отказано. После этого они подали заявку на проведение массовых пикетов на бульварах, но ее власти тоже отклонили. Тогда депутаты заявили о намерении выйти в 14.00 в субботу на одиночные пикеты, которые не требуют согласования.
Пикеты на бульварах и Арбате
Около двух часов дня в разных местах на Бульварном кольце были замечены первые пикетчики. Например, у памятника инженеру Шухову появился мужчина с плакатом «Иго ФСБ», а у памятника Высоцкому – женщина на инвалидной коляске с двумя плакатами: «Нарушителей Конституции – к ответу» и «Требуем допустить независимых кандидатов на выборы». На Чистопрудный бульвар пришел кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Сергей Митрохин. Туда же приехал журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Также в центре Москвы был замечен Григорий Явлинский.
Пикеты проходили и на старом Арбате. Там собралось около 40 человек с плакатами. Они скандировали «Долой власть чекистов», «Полиция с народом», «Собянина в отставку», «Россия будет свободной», «Путин – бот».
На Арбате был задержан один человек. Препятствовать проведению пикетов сотрудники правоохранительных органов не стали, но увели в автозак одного активиста, когда протестующие попытались организовать шествие. Автозаки и росгвардейцы дежурили в Москве с утра, но их было меньше, чем перед предыдущими акциями, передал корреспондент «Ведомостей». Телерадиокомпания BBC сообщила, что у некоторых протестующих полицейские переписывали паспортные данные.
Не только в Москве
Пикеты в субботу проходили и в Санкт-Петербурге. На момент публикации было известно об одной задержанной там активистке. Она успела простоять в пикете в поддержку ранее задержанного активиста Константина Котова 5 минут. Позже там были задержаны еще несколько пикетчиков, большинство были отпущены без составления протокола.
Митинг КПРФ и концерт в парке Горького
К протестам на этой неделе присоединились и коммунисты. В субботу на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг КПРФ, на котором выступил лидер партии Геннадий Зюганов. По данным МВД и «Белого счетчика», в акции приняли участие около 4000 человек.
Одновременно с протестами в парке Горького в субботу проходил фестиваль, посвященный 91-й годовщине его открытия. Концерт анонсировался в начале недели, но список артистов не разглашался. Только накануне стало известно, что состоятся выступления Филиппа Киркорова, Лолиты, Елки и других известных артистов. Парк Горького уже четвертую неделю подряд проводит фестивали и организует концерты в дни, когда в Москве проходят протестные акции.
Иски на 13 млн рублей
Основные лидеры оппозиции – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие – все еще отбывают административные аресты за нарушение правил организации митингов. Любовь Соболь не была арестована, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок. Перед предыдущими акциями протеста Соболь задерживали на выходе из штаба. За нарушение правил проведения митингов она оштрафована судом в общей сложности почти на миллион рублей.
Накануне сегодняшних пикетов Мосгорсуд сообщил, что к Соболь, Жданову, Навальному, Яшину и ряду других политиков поданы иски на общую сумму в 13 млн руб. Истцами выступают ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР».
В Москве с середины июля каждые выходные проходят акции протеста. Митингующие выступают против действий избирательных комиссий, отказывающихся допускать до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Только две акции протеста были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»). Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.
Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1)
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
Обвинение: организация массовых беспорядков
«Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
Обвинение: организация массовых беспорядков
Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
Обвинение: организация массовых беспорядков
Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину