Пикеты на Бульварном кольце и митинг КПРФ. Главное

Оппозиционеры пытались согласовать шествие по бульварам, но им было отказано

Максим Стулов / Ведомости

В Москве шестые выходные подряд проходили протесты из-за выборов в Мосгордуму. На 17 августа муниципальные депутаты от оппозиции Андрей Морев, Елена Филина и Илья Азар пытались согласовать шествие по Бульварному кольцу, но им было отказано. После этого они подали заявку на проведение массовых пикетов на бульварах, но ее власти тоже отклонили. Тогда депутаты заявили о намерении выйти в 14.00 в субботу на одиночные пикеты, которые не требуют согласования.

Пикеты на бульварах и Арбате

Около двух часов дня в разных местах на Бульварном кольце были замечены первые пикетчики. Например, у памятника инженеру Шухову появился мужчина с плакатом «Иго ФСБ», а у памятника Высоцкому – женщина на инвалидной коляске с двумя плакатами: «Нарушителей Конституции – к ответу» и «Требуем допустить независимых кандидатов на выборы». На Чистопрудный бульвар пришел кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Сергей Митрохин. Туда же приехал журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Также в центре Москвы был замечен Григорий Явлинский.

Пикеты проходили и на старом Арбате. Там собралось около 40 человек с плакатами. Они скандировали «Долой власть чекистов», «Полиция с народом», «Собянина в отставку», «Россия будет свободной», «Путин – бот».

На Арбате был задержан один человек. Препятствовать проведению пикетов сотрудники правоохранительных органов не стали, но увели в автозак одного активиста, когда протестующие попытались организовать шествие. Автозаки и росгвардейцы дежурили в Москве с утра, но их было меньше, чем перед предыдущими акциями, передал корреспондент «Ведомостей». Телерадиокомпания BBC сообщила, что у некоторых протестующих полицейские переписывали паспортные данные.

Не только в Москве

Пикеты в субботу проходили и в Санкт-Петербурге. На момент публикации было известно об одной задержанной там активистке. Она успела простоять в пикете в поддержку ранее задержанного активиста Константина Котова 5 минут. Позже там были задержаны еще несколько пикетчиков, большинство были отпущены без составления протокола.

Митинг КПРФ и концерт в парке Горького

К протестам на этой неделе присоединились и коммунисты. В субботу на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг КПРФ, на котором выступил лидер партии Геннадий Зюганов. По данным МВД и «Белого счетчика», в акции приняли участие около 4000 человек.

Одновременно с протестами в парке Горького в субботу проходил фестиваль, посвященный 91-й годовщине его открытия. Концерт анонсировался в начале недели, но список артистов не разглашался. Только накануне стало известно, что состоятся выступления Филиппа Киркорова, Лолиты, Елки и других известных артистов. Парк Горького уже четвертую неделю подряд проводит фестивали и организует концерты в дни, когда в Москве проходят протестные акции.

Иски на 13 млн рублей

Основные лидеры оппозиции – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие – все еще отбывают административные аресты за нарушение правил организации митингов. Любовь Соболь не была арестована, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок. Перед предыдущими акциями протеста Соболь задерживали на выходе из штаба. За нарушение правил проведения митингов она оштрафована судом в общей сложности почти на миллион рублей.

Накануне сегодняшних пикетов Мосгорсуд сообщил, что к Соболь, Жданову, Навальному, Яшину и ряду других политиков поданы иски на общую сумму в 13 млн руб. Истцами выступают ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР».

В Москве с середины июля каждые выходные проходят акции протеста. Митингующие выступают против действий избирательных комиссий, отказывающихся допускать до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Только две акции протеста были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»). Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля