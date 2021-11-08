Цены на еду достигли максимума за 10 лет

Цены на еду достигли максимума за 10 летДешевеет только свинина
Общий индекс продовольственных цен FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций) в целом достиг своего максимума с июля 2011 г. – 133,2 пункта. Это на 3,9 пункта (3,0%) выше сентябрьского показателя и на 31,8 пункта (31,3%) выше показателя октября 2020 г.
Зерновые подорожали на 3,2% с сентября и на 22,4% – с прошлого года. В FAO считают, что росту цен на зерно способствуют низкий урожай в Канаде, России и США и спад предложения высококачественной пшеницы, на которую в основном приходится большая часть роста среднемировых цен. Рост цен на кукурузу обусловлен, считает FAO, высоким спросом на биотопливо.
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