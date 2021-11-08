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Цены на еду достигли максимума за 10 лет

Дешевеет только свинина
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Среднемировые цены на продовольствие достигли пика за 10 лет / Waldo Swiegers / Bloomberg / Getty Images

Общий индекс продовольственных цен FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций) в целом достиг своего максимума с июля 2011 г. – 133,2 пункта. Это на 3,9 пункта (3,0%) выше сентябрьского показателя и на 31,8 пункта (31,3%) выше показателя октября 2020 г.

Зерновые подорожали на 3,2% с сентября и на 22,4% – с прошлого года. В FAO считают, что росту цен на зерно способствуют низкий урожай в Канаде, России и США и спад предложения высококачественной пшеницы, на которую в основном приходится большая часть роста среднемировых цен. Рост цен на кукурузу обусловлен, считает FAO, высоким спросом на биотопливо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных