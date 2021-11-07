Россия может разрешить беспошлинный ввоз говядины и свинины

По словам Ковалева, ситуация на оптовом рынке свинины и так уже стабилизировалась: цены на свинину начали снижаться. За последние 2–3 недели отпускная цена такой продукции уже упала на 15–20% и падение продолжается, уверяет он. Это связано, по его словам, c сезонным снижением спроса и начавшимся приростом производства на ряде предприятий по всей стране. Ковалев подтверждает, что в сентябре и правда зафиксировано небольшое снижение производства свинины, но по итогам девяти месяцев оно находится на уровне такого же периода прошлого года. Ожидалось, что оно будет выше, чем в 2020 г., на 5%, но в итоге останется на таком же уровне (около 4,3 млн т в убойном весе). Помешали приросту вспышки АЧС и жаркое лето, говорит Ковалев. Он отмечает высокий спрос на такую продукцию со стороны переработчиков, а также населения – семьи с детьми и пенсионеры получили выплаты от государства, которые они тратят преимущественно на продукты питания.