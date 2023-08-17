Лукашенко назвал потери ВСУ и высказался о президентских выборах в России

Лукашенко назвал потери ВСУ и высказался о президентских выборах в РоссииПрезидент Белоруссии дал большое интервью украинской журналистке Диане Панченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью украинской журналистке Диане Панченко, в ходе которого назвал потери Киева и оценил развитие конфликта на Украине, рассказал о своем решении по участию в президентских выборах в 2025 г. «Ведомости» собрали главные заявления белорусского лидера.
Говоря о конфликте на Украине, Лукашенко подчеркнул, что его можно было избежать, а сейчас есть возможность остановить. Он напомнил про минские соглашения, которые Россия, по его словам, на 100% собиралась выполнять. Лукашенко также поделился, что накануне спецоперации у него с президентом России Владимиром Путиным не было разговора об этом, но незадолго они обсуждали ситуацию на Украине. Тогда, по словам президента Белоруссии, Путин попросил его «прикрыть», так как «всякое может быть».
Панченко также попросила Лукашенко оценить украинский тезис «об имперских амбициях» РФ. «Что там имперские какие-то замашки, я этого не наблюдал», – уточнил он.
Переговоры по Украине должны начаться без предварительных условий и Москва готова на любую тему разговаривать, считает Лукашенко. «Это классика любой дипломатии. Я так считаю. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать все. И Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Все там надо обсуждать. <…> Конечно, Россия никогда в жизни не пойдет на то, чтобы, как вы говорите, "вернуть Крым". Этого не будет», – заявил он, добавив, что Белоруссия должна участвовать в переговорном процессе.
По мнению Лукашенко, цели спецоперации уже выполнены, а Украина никогда не будет себя вести так агрессивно против России после окончания боевых действий – у власти будут более толковые и осторожные люди.
В ходе беседы белорусский лидер также оценил потери украинской армии с начала контрнаступления, заявив, что во время активных действий Киев теряет по 1500 военнослужащих в сутки. «А вы идете... как в кино немцев показывают, на баррикады, но вы не доходите даже, это мы видим, даже до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами, у вас 45 000 за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда», – рассказал он.
ВСУ ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В конце июля Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось. 21 июля Путин заявил, что Киев не может добиться каких-либо результатов при контрнаступлении, ему в этом не помогают ни поставляемая Западом техника, ни тысячи иностранных наемников. По его словам, «при самоубийственных атаках» Украина потеряла десятки тысяч солдат.
Белорусский лидер также высказался о предстоящих выборах в Белоруссии и России. Сам он еще не решил, пойдет ли он на президентские выборы в 2025 г. «Я не принял никаких решений, честное слово. Может это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму», – уточнил он.
Следующим президентом России будет Путин, сказал Лукашенко. «Соперников сейчас в России Путину нет», – сказал он. При этом президент Белоруссии считает, что российский лидер пока не думает о своем преемнике, но такой человек есть – Путин «увидит его».