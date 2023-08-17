Лукашенко назвал потери ВСУ и высказался о президентских выборах в России

Говоря о конфликте на Украине, Лукашенко подчеркнул, что его можно было избежать, а сейчас есть возможность остановить. Он напомнил про минские соглашения, которые Россия, по его словам, на 100% собиралась выполнять. Лукашенко также поделился, что накануне спецоперации у него с президентом России Владимиром Путиным не было разговора об этом, но незадолго они обсуждали ситуацию на Украине. Тогда, по словам президента Белоруссии, Путин попросил его «прикрыть», так как «всякое может быть».