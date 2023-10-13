Главный евродипломат попробует убедить Китай в самостоятельности ЕС

Главный евродипломат попробует убедить Китай в самостоятельности ЕСБрюссельские чиновники пытаются отстроиться от конфликта между США и КНР
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 12 октября прилетел с трехдневным визитом в Китай. Там он примет участие в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога, где его визави станет министр иностранных дел Китая Ван И. Сам Боррель написал в Twitter, что его визит важен для обсуждения как отношений между ЕС и КНР, так и ключевых региональных и глобальных вопросов.
Как сообщили высокопоставленные европейские источники гонконгской газете South China Morning Post SCMP, «без сомнения» будет поднята тема столкновения «Хамас» и Израиля, несмотря на ее отсутствие в официальной повестке. Представители МИД КНР пока выступали в поддержку восстановления переговорного процесса между Израилем и палестинской автономией, сославшись на принцип «два государства для двух народов». Председатель КНР Си Цзиньпин обострение на Ближнем Востоке пока не комментировал. ЕС же решительно осудил действия «Хамас».
Боррель смог добраться до Китая в 2023 г. лишь с третьей попытки. В апреле он не поехал из-за положительного результата теста на COVID-19, а в июле Пекин сам отменил назначенные мероприятия, вероятно, из-за разбирательств с отправленным затем в отставку бывшим министром иностранных дел страны Цинь Ганом.
В первый день своего визита Боррель встречался с бизнесменами и китайскими учеными в Шанхайской академии международных исследований, которая входит в систему МИД КНР. 13 октября он вылетит в Пекин, где и проведет переговоры с Ван И, а также выступит с речью в Пекинском университете. Нынешний визит главного евродипломата должен стать заключительным перед вторым визитом за год в Китай председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет агентство Bloomberg. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге напомнил, что в 2023 г. исполняется 20 лет с момента установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС.
В интервью SCMP накануне вылета в КНР Боррель призвал китайцев прекратить рассматривать отношения с ЕС через призму своего соперничества США. «Моя первая задача – подтвердить моим китайским собеседникам, что Европа серьезно относится к Китаю и у нее нет никаких скрытых планов, чтобы подорвать его подъем. В то же время мы ожидаем, что Китай отнесется к нам более серьезно и перестанет смотреть на нас через призму своих отношений с другими странами. Наша оценка и поведение определяются нашими собственными интересами», – заверил европейский чиновник.
Более того, Боррель уверен, что «война на Украине превратила нас [Евросоюз] <…> из экономической державы в геополитическую, и мы очень серьезно относимся к своим стратегическим обязанностям». При этом представитель ЕС снова выразил недовольство нейтральной позицией КНР в конфликте между Россией и Украиной. «Быть нейтральным в таком случае – все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», – привел такую метафору Боррель.
Наконец, дипломат снова выразил обеспокоенность по поводу торгового дисбаланса в отношениях с Китаем (он достиг в 2022 г. 365 млрд евро в пользу КНР). По его мнению, огромный торговый дефицит не может быть просто результатом победы Китая в конкуренции. В Брюсселе объясняют такое положение вещей «дискриминационной политикой» КНР: Боррель даже пригрозил уходом европейских компаний с рынка Китая в случае отсутствия изменений. Ранее Пекин призывал в ответ на подобные обвинения лишь снять действующие экспортные ограничения.
При этом в статье Bloomberg утверждается, что Брюссель не желает начинать торговую войну со страной, товарооборот с которой в 2022 г. составил почти $900 млрд.
Но, несмотря на активный диалог, ЕС продолжает реализовывать не самую дружелюбную политику. Так, 10 октября газета Financial Times (FT) сообщила о готовности ЕС открыть уже второе антисубсидиарное дело в отношении Китая из-за возможных преференций, которое его правительство предоставляет производителям стали. Такую просьбу европейцам, по сведениям издания, высказали из Вашингтона. Более того, США и ЕС на совместном саммите могут объявить и о заключении глобального соглашения об устойчивом производстве стали и алюминия (GSA), которое будет ограничивать экспорт китайских металлов.
Реакция Пекина на эту информацию последовала только в первый день визита Борреля: официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что Китай решительно выступает «против злоупотребления мерами по оказанию поддержки в торговле путем протекционизма». До этого, 4 октября, ЕС официально начал проводить аналогичное расследование в отношении китайских электромобилей с полным батарейным питанием (BEV). Более того, Брюссель рассматривает возможность проведения расследования против китайских ветрогенераторов, что также может привести к введению новых пошлин.
Как полагает научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Алисия Бачульская, в Пекине обе стороны будут пытаться разобраться в позиции друг друга. По ее мнению, «ЕС хочет донести, где проходят его красные линии». В рамках визита Борреля будет обсуждаться общий ход торгово-экономического взаимодействия с учетом претензий ЕС в торговле, отметила профессор СПбГУ Яна Лексютина. Высказанное же Боррелем недовольство китайской позицией по Украине не приведет к переменам в настроении Китая, считает она.
Задача европейской дипломатии сейчас – сделать так, чтобы конфликт США и Китая имел минимальное влияние на отношения Пекина с Брюсселем, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Вследствие политики Запада экономическое взаимодействие с ним перестало выглядеть как безусловное благо, которое необходимо поддерживать и расширять, заметил эксперт.
В Европе тем не менее существует понимание, что нельзя допустить резкого разрыва с Китаем, как это было раньше с Россией, полагает Соколов. «Последствия такого разрыва будут серьезны, и Боррель хочет застраховать Брюссель от возможного кризиса», – говорит ученый. Безусловно, визит не обойдется без обсуждения российско-китайских отношений и критики в адрес Пекина за отсутствие порицания Москвы. Но если миссия Борреля будет сосредоточена на этой критике, подытоживает Соколов, в ее успешность верить не приходится.
В Китае на самом деле до сих пор питают надежды на то, что восстановление нормальных отношений с ЕС возможно, отмечает Лексютина. Европейское направление для КНР важно в контексте сложной геополитической ситуации и невозможности нормализовать отношения с США, выведя их на «дотрамповский» уровень. В случае с ЕС, добавляет эксперт, есть поле для восстановления отношений и сейчас фокус всей китайской дипломатии направлен на то, чтобы не допустить их деградации из-за давления Вашингтона на Брюссель.