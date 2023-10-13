Главный евродипломат попробует убедить Китай в самостоятельности ЕС

В первый день своего визита Боррель встречался с бизнесменами и китайскими учеными в Шанхайской академии международных исследований, которая входит в систему МИД КНР. 13 октября он вылетит в Пекин, где и проведет переговоры с Ван И, а также выступит с речью в Пекинском университете. Нынешний визит главного евродипломата должен стать заключительным перед вторым визитом за год в Китай председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет агентство Bloomberg. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге напомнил, что в 2023 г. исполняется 20 лет с момента установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС.