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Путин объявил об отказе России от статуса «бензоколонки»

Президент провел встречу с членами Общественной палаты России
Анастасия Морозова
Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Общественной палаты России. «Ведомости» собрали главные заявления главы государства.  

Про самодостаточность России

Путин отметил, что Россия превратилась из «бензоколонки», как ее раньше называли, в самодостаточную страну. «Когда мы перестаем быть, как в нас когда-то тыкали пальцем и называли “бензоколонкой”, а не экономикой, когда это все меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций», – сказал он.

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По словам главы государства, экономика России должна быть такой, чтобы страна не только выживала, но и двигалась вперед. Только в этом случае и при условии самодостаточности «желание кого бы то ни было откуда бы ни было нас исключать» будет снижаться. «Ну вот поисключали нас, от чего-то отказались – и что? Какой результат?» – спросил он.

По оценке президента, рост ВВП России по итогам года может достигнуть 3%, в то время как в западных странах этот показатель находится в отрицательной зоне. «Мы не радуемся. Мы просто констатируем», – добавил Путин. Он также отметил, что доля перерабатывающего производства в структуре российской экономики составляет 43%.

Про отношения с Украиной

Путин объяснил действия России в Крыму и Донбассе необходимостью защищать людей от «мрази нацистской». «Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной <...> нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом», – сказал он, уточнив, что называет Украину братской потому, что этнический состав России и Украины «братский в прямом смысле этого слова». 

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Президент также подчеркнул, что коррупция на Украине «практически узаконена». «То, как жила Украина в рамках украинской коррупции… Такого в мире нет. Я вас уверяю. <...> У меня челюсть отваливалась», – заявил он, рассказав об опыте общения с бывшим руководством Украины, которое называло цену за решение проблем. Именно из-за невозможности бороться с коррупцией США «задумали смену элит» – и экономических, и политических, считает Путин. 

Путин отметил, что сейчас Украина продает оружие на Ближний Восток, в том числе талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России).

Про ситуацию в Дагестане

Путин подчеркнул, что события в Дагестане – попытки раскачать Россию изнутри, и назвал попытки организовать еврейские погромы в стране «свинством». «В этой связи, конечно, меня удивляет позиция заокеанских деятелей: они вроде как поддерживают еще евреев Израиля, а руками своей агентуры из Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство», – сказал он.

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Глава государства пообещал отреагировать на беспорядки в Дагестане и принять меры. «Для любимого мною Дагестана это не главная тенденция. Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом отреагировать. Мы это сделаем, конечно», – сказал президент.

Вместе с тем Путин выразил сожаление по поводу происходящего на Ближнем Востоке. «Когда смотришь на страдающих окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются. Это реакция любого нормального человека. Если этой реакции нет, то у человека нет сердца, сердце у него каменное», – сказал президент.

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