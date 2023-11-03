Путин объявил об отказе России от статуса «бензоколонки»

По словам главы государства, экономика России должна быть такой, чтобы страна не только выживала, но и двигалась вперед. Только в этом случае и при условии самодостаточности «желание кого бы то ни было откуда бы ни было нас исключать» будет снижаться. «Ну вот поисключали нас, от чего-то отказались – и что? Какой результат?» – спросил он.