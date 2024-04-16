Памфилова в Кремле вручила Путину удостоверение об избрании президентом РФ

Памфилова в Кремле вручила Путину удостоверение об избрании президентом РФОна назвала итоги выборов беспрецедентными, а народ России – мудрым
Глава ЦИК Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Конечно, удивительны итоги этих выборов – они беспрецедентные. <…> Самое главное – то, насколько мудрым оказался наш народ. Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию», – сказала Памфилова.
По словам Памфиловой, выборы состоялись, вопреки «проискам недоброжелателей». Вмешательство в процесс она назвала неприличным. Однако, по ее мнению, это только сплотило россиян.
«Спасибо вам большое и всем вашим коллегам и в ЦИКе, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», – подчеркнул Путин.
Центризбирком (ЦИК) 21 марта официально подписал постановление о признании результатов президентских выборов в России, по итогам которых самовыдвиженец Владимир Путин (87,28%) переизбран на должность президента в пятый раз при рекордной явке – 77,49%. На втором месте Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31%, далее – Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85%, следом – Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20%.
Вся система отработала штатно, однако девять членов избирательных комиссий из 1 млн отстранили от работы на выборах по решению суда. В ходе подведения предварительных итогов 18 марта Памфилова пояснила, что такие случаи были в Республике Адыгее – члены от ЛДПР и «Новых людей», Удмуртской Республике, Московской и Оренбургской областях – члены от КПРФ, в Санкт-Петербурге – от «Яблока» и «Справедливой России». Кроме того, по всей стране удалили двух наблюдателей – в Краснодарском крае и Амурской области, оба были направлены КПРФ. На региональном уровне было написано всего четыре особых мнения от членов комиссий с правом решающего голоса: в Москве и Республике Коми от КПРФ, в Тульской области и Санкт-Петербурге – от «Яблока».
Недействительными по техническим причинам (например, незапечатанный сейф-пакет или на бюллетене не поставлена печать участковой комиссии) ЦИК признал 709 бюллетеней. Это не учитывает недействительные бюллетени, в которых было проставлено сразу несколько галочек.