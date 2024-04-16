Памфилова в Кремле вручила Путину удостоверение об избрании президентом РФ

Вся система отработала штатно, однако девять членов избирательных комиссий из 1 млн отстранили от работы на выборах по решению суда. В ходе подведения предварительных итогов 18 марта Памфилова пояснила, что такие случаи были в Республике Адыгее – члены от ЛДПР и «Новых людей», Удмуртской Республике, Московской и Оренбургской областях – члены от КПРФ, в Санкт-Петербурге – от «Яблока» и «Справедливой России». Кроме того, по всей стране удалили двух наблюдателей – в Краснодарском крае и Амурской области, оба были направлены КПРФ. На региональном уровне было написано всего четыре особых мнения от членов комиссий с правом решающего голоса: в Москве и Республике Коми от КПРФ, в Тульской области и Санкт-Петербурге – от «Яблока».