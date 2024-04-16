Песков не стал отвечать на вопрос о возможных отставках губернаторов

Ранее в тот же день губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил Путина поддержать его при выдвижении на новый срок. В ответ Путин отметил, что в Астраханской области «основные задачи решаются, и решаются вполне удовлетворительно». Он порекомендовал Бабушкину в ходе предварительной избирательной кампании «выйти к людям», чтобы получить их оценки, наказы, мнения по развитию Астрахани и Астраханской области на ближайшее время.