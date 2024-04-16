Песков не стал отвечать на вопрос о возможных отставках губернаторов
Кремль никогда не анонсирует кадровые процессы – назначения или отставки. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных отставках глав российских регионов до инаугурации президента.
«Президент активно занимается региональной проблематикой, активно работает весь губернаторский корпус. Работы очень много», – добавил Песков.
15 апреля президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах на новый срок. Глава государства положительно оценил объем проделанной работы и сказал, что у Бочарова «все на марше».
Ранее в тот же день губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил Путина поддержать его при выдвижении на новый срок. В ответ Путин отметил, что в Астраханской области «основные задачи решаются, и решаются вполне удовлетворительно». Он порекомендовал Бабушкину в ходе предварительной избирательной кампании «выйти к людям», чтобы получить их оценки, наказы, мнения по развитию Астрахани и Астраханской области на ближайшее время.