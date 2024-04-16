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Песков не стал отвечать на вопрос о возможных отставках губернаторов

Ведомости

Кремль никогда не анонсирует кадровые процессы – назначения или отставки. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных отставках глав российских регионов до инаугурации президента.

«Президент активно занимается региональной проблематикой, активно работает весь губернаторский корпус. Работы очень много», – добавил Песков.

15 апреля президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах на новый срок. Глава государства положительно оценил объем проделанной работы и сказал, что у Бочарова «все на марше».

Ранее в тот же день губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил Путина поддержать его при выдвижении на новый срок. В ответ Путин отметил, что в Астраханской области «основные задачи решаются, и решаются вполне удовлетворительно». Он порекомендовал Бабушкину в ходе предварительной избирательной кампании «выйти к людям», чтобы получить их оценки, наказы, мнения по развитию Астрахани и Астраханской области на ближайшее время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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