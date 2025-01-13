«Альтернатива для Германии» отказалась осуждать Россию в своей программе

«Альтернатива для Германии» отказалась осуждать Россию в своей программеПоддержка партии со стороны Илона Маска шокирует германский истеблишмент
Съезд правопопулистской партии ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ) 11 января отказался осуждать Россию за начало специальной военной операции на Украине. Предложение о включении такого осуждения в предвыборную программу АдГ не вызвало отклика у делегатов: 69% из 600 человек проголосовали за отказ от него. В итоговом тексте предвыборного манифеста АдГ говорится, что «война в Украине подорвала европейский мирный порядок», и подчеркивается важность восстановления «беспрепятственной торговли с Россией».
В результате двухдневного съезда АдГ в городе Риза в Саксонии 12 января партией была принята политическая программа. В ней германские правопопулисты требуют отменить антироссийские санкции, выйти из Парижского соглашения по климату, ужесточить миграционную политику и ввести свою национальную валюту вместо евро.
Сопредседатель партии Алис Вайдель была объявлена кандидатом в канцлеры на внеочередных выборах, которые пройдут 23 февраля после развала правящей коалиции из социал-демократов, «Зеленых» и либералов. Как сообщает германский телеканал N-tv, в своей речи Вайдель заявила, что ФРГ нужно проводить масштабные репатриации мигрантов. Кроме того, лидер АдГ скептически относится к развитию возобновляемой энергетики в Германии и пообещала снести «ветряные мельницы позора» после прихода ее партии к власти. Также изменения Вайдель анонсировала и в сфере образования, заявив, что закроет гендерные исследования.
Другим заявлением Вайдель стало ее стремление заново запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток». Лидер АдГ пообещала, что при правительстве, возглавляемом ее партией, Германия снова будет получать российский газ по трубопроводу «Северный поток» через Балтийское море. «Мы вернем «Северный поток» в эксплуатацию, на это вы можете рассчитывать», – сказала Вайдель.
Согласно данным опросов, АдГ на сегодняшний день достигла наивысшего за прошедший год уровня популярности – за нее свои голоса готовы отдать 22% избирателей, свидетельствуют данные опроса Insa по заказу Bild.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял о том, что спасти Германию может только приход к власти АдГ. Соответствующий пост в соцсети Х он написал в декабре 2024 г., и кандидат в канцлеры Вайдель согласилась с ним, подчеркнув, что Маск «совершенно прав». Кроме того, Маск 9 января провел подкаст с Вайдель, во время которого хвалил ее и повторял свои декабрьские заявления о спасении Германии ее партией. Как сообщает газета Die Welt, в Х Маск открыто рекламирует АдГ. В ответ на это администрация бундестага начала проверку на предмет нарушения Маском закона о политических партиях Германии.
АдГ не может игнорировать мнение восточных немцев, имеющих отличные от официальной точки зрения Берлина взгляды на эскалацию украинского кризиса, так как в Восточной Германии позиции партии традиционно сильны, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Если бы сейчас, перед выборами в бундестаг, партия сдала назад и отметилась антироссийской риторикой, это грозило бы значительными проблемами, ведь именно за счет критики позиции правительства Олафа Шольца АдГ набрала себе электорат. Политическое будущее АдГ сейчас неоднозначно: с одной стороны, продолжается бойкотирование партии другими политическими силами Германии и даже рост популярности АдГ до 23–24% не сделает ее «рукопожатной». Но при этом АдГ пользуется открытой поддержкой со стороны команды избранного президента США Дональда Трампа, о чем свидетельствует интервью Вайдель у Маска. Это породило разговоры о том, что партия располагает влиятельными покровителями за океаном, и пока германские элиты не понимают, как себя вести в этой связи. Что же касается предвыборных заявлений самой Вайдель, то здесь она предстала «механическим антагонистом» к текущему правительству, при этом застолбив крайнюю позицию в отношении поставок газа из России. Ввиду того что попытки перехода на возобновляемые источники энергии и диверсификации поставок энергоносителей оказались дорогостоящими, вопрос об оздоровлении германской экономики нельзя обсуждать без решения проблемы с газом, резюмирует эксперт.
Перечень принятых программных заявлений АдГ действительно впечатляет, говорит старший научный сотрудник сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин. В своей программе АдГ собрала меры, направленные на реанимацию германской экономики, – выход из Парижского соглашения и снятие антироссийских санкций были бы весьма полезными. При этом следует понимать, что для реализации подобных мер Вайдель должна сначала стать канцлером, а это проблематично. По словам эксперта, для прихода к власти законным путем АдГ должна набрать 40–45% и взять себе в партнеры «Союз Сары Вагенкнехт». Пока что такие показатели для германских правопопулистов недостижимы, так что им остается быть в оппозиции и на фоне стагнации промышленности ФРГ делать заявления в стиле «а вас же предупреждали». Следует также отметить, что сейчас соратники Трампа пытаются реализовать правый глобалистский проект, соблазняя европейские партии вроде АдГ вступить в него, о чем и свидетельствует беседа Маска с Вайдель, подытоживает Камкин.