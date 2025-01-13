«Альтернатива для Германии» отказалась осуждать Россию в своей программе

АдГ не может игнорировать мнение восточных немцев, имеющих отличные от официальной точки зрения Берлина взгляды на эскалацию украинского кризиса, так как в Восточной Германии позиции партии традиционно сильны, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Если бы сейчас, перед выборами в бундестаг, партия сдала назад и отметилась антироссийской риторикой, это грозило бы значительными проблемами, ведь именно за счет критики позиции правительства Олафа Шольца АдГ набрала себе электорат. Политическое будущее АдГ сейчас неоднозначно: с одной стороны, продолжается бойкотирование партии другими политическими силами Германии и даже рост популярности АдГ до 23–24% не сделает ее «рукопожатной». Но при этом АдГ пользуется открытой поддержкой со стороны команды избранного президента США Дональда Трампа, о чем свидетельствует интервью Вайдель у Маска. Это породило разговоры о том, что партия располагает влиятельными покровителями за океаном, и пока германские элиты не понимают, как себя вести в этой связи. Что же касается предвыборных заявлений самой Вайдель, то здесь она предстала «механическим антагонистом» к текущему правительству, при этом застолбив крайнюю позицию в отношении поставок газа из России. Ввиду того что попытки перехода на возобновляемые источники энергии и диверсификации поставок энергоносителей оказались дорогостоящими, вопрос об оздоровлении германской экономики нельзя обсуждать без решения проблемы с газом, резюмирует эксперт.