Поправки в избирательное законодательство зависли из-за позиции спикера Госдумы

Поправки в избирательное законодательство зависли из-за позиции спикера ГосдумыЕго смущает возможность проведения выборов только в электронном виде, говорят источники «Ведомостей»
В Госдуме зависли поправки в избирательное законодательство в связи с тем, что к ним возникли вопросы у спикера нижней палаты Вячеслава Володина, рассказали четыре близких к администрации президента (АП) источника «Ведомостям». По словам двух собеседников, спикера не устраивает норма о возможности проведения голосования только в электронном виде, без использования бумажных бюллетеней. Но есть «и другие вопросы», утверждает еще один источник. Уже на этой неделе станет ясно, когда пройдет первое чтение законопроекта, говорит один из источников. Также прояснится, в каком виде он может быть подготовлен ко второму чтению, отмечает собеседник «Ведомостей».
Ситуация с законопроектом является продолжением конфликта Володина с председателем комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом, говорит один из источников «Ведомостей». Обычно поправки в избирательное законодательство через Госдуму проходили быстро, отмечают собеседники «Ведомостей»: ежегодные весенние изменения (как правило, они готовятся при участии АП) обкатываются сразу – а избирательная кампания стартует в начале июня.
Другой собеседник также отмечает, что «позиция Володина не связана с содержанием инициативы», таким образом он пытается показать «свое влияние». К тому же сама новелла, о которой идет речь, для большинства регионов сейчас не актуальна, добавляет еще один источник.
За последние полгода было как минимум два острых момента между Володиным, Крашенинниковым и Клишасом. Сначала с подачи спикера была скорректирована концепция законопроекта о местном самоуправлении (МСУ), авторами которого были эти парламентарии. Вместо введения обязательной одноуровневой системы МСУ, на которой настаивал и внутриполитический блок АП, Володин предложил дать возможность регионам выбирать – сохранять двухуровневую модель или переходить на одноуровневую. А в последний месяц происходит перепалка между депутатом Ниной Останиной и Клишасом по поводу законопроекта об убийстве бездомных животных. Останина возглавляет по поручению Володина рабочую группу, разработавшую такой законопроект. Комитет Клишаса уже выступил с заключением, в котором инициативу не поддержал.
Поправки в избирательное законодательство были внесены в Госдуму 13 февраля группой депутатов и сенаторов во главе с Клишасом. Законопроект предполагал возможность проведения исключительно электронных выборов без использования бумажных бюллетеней, как это было на выборах в Мосгордуму в 2024 г. Правда, возможность использования и электронного, и бумажного голосования сохранялась – решение отдавалось на откуп региональным избиркомам. Кроме того, парламентарии предложили не проводить довыборы депутатов Госдумы в год, предшествующий федеральным выборам в парламент. Также законопроект закрепляет положение, что россияне, проживающие за рубежом, на выборах в Госдуму могут голосовать только по партспискам и не могут голосовать по одномандатным округам.
Комитет по госстроительству рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении на своем заседании 24 февраля. Но с тех пор законопроект так и не был рассмотрен. Планировалось, что первое чтение состоится 18 марта, а срок принятия поправок ко второму чтению будет до 1 апреля. Однако эти сроки сдвинулись. Соответственно, уже полтора месяца после внесения законопроекта Госдума не может его рассмотреть в первом чтении. К примеру, перед президентскими выборами корректировки избирательного законодательства в Госдуму внесли 5 октября 2023 г., третье чтение состоялось уже 25 октября.
Задержка рассмотрения законопроекта показательна, считает юрист Олег Захаров: «Сами поправки вполне понятные и не судьбоносные, кроме одной – использование только электронного голосования без возможности обычного волеизъявления. Так проходили выборы в Мосгордуму в 2024 г., когда бумажные бюллетени можно было получить только по предварительной заявке». Сроки позволяют дойти до Конституционного суда с этим вопросом к старту кампании по выборам депутатов Госдумы в 2026 г., допускает он. С учётом неоднозначной ситуации задержка может быть использована спикером для усиления своей субъектности, не исключает Захаров: «Ведь заблокировать подачу запроса в Конституционный суд от депутатов можно только в стенах парламента, договорившись со всеми фракциям о нейтралитете, а это сфера полномочий спикера».