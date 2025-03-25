Поправки в избирательное законодательство зависли из-за позиции спикера Госдумы

Задержка рассмотрения законопроекта показательна, считает юрист Олег Захаров: «Сами поправки вполне понятные и не судьбоносные, кроме одной – использование только электронного голосования без возможности обычного волеизъявления. Так проходили выборы в Мосгордуму в 2024 г., когда бумажные бюллетени можно было получить только по предварительной заявке». Сроки позволяют дойти до Конституционного суда с этим вопросом к старту кампании по выборам депутатов Госдумы в 2026 г., допускает он. С учётом неоднозначной ситуации задержка может быть использована спикером для усиления своей субъектности, не исключает Захаров: «Ведь заблокировать подачу запроса в Конституционный суд от депутатов можно только в стенах парламента, договорившись со всеми фракциям о нейтралитете, а это сфера полномочий спикера».