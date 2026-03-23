Приведет ли новый ультиматум США к Ирану к крутой эскалации

До очередной ближневосточной войны через Ормузский пролив ежедневно в среднем проходило до 130 гражданских судов. Сегодня это число сократилось до примерно девяти судов дружественных государств в сутки, включая Китай, Индию, Пакистан, Малайзию и Ирак, пишет The New York Times. Кроме того, с 28 февраля около 2000 судов и 20 000 членов экипажей оказались заблокированы в этом районе из-за опасений за свою безопасность. Тегеран также фактически установил там свою систему контроля за движением судов в регионе и теперь стал взимать с некоторых кораблей $2 млн за транзит, что отражает «новый суверенный режим в проливе», заявил 22 марта член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди, чьи слова приводит Iran International.