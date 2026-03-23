Приведет ли новый ультиматум США к Ирану к крутой эскалации

Приведет ли новый ультиматум США к Ирану к крутой эскалацииНа новом этапе все государства Персидского залива рискуют погрузиться во тьму
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить крупнейшие в Иране электростанции, если Тегеран в течение 48 часов не разблокирует Ормузский пролив, частично закрытый с 28 февраля. Об этом он написал на своей странице соцсети Truth Social 22 марта. Угрозы главы Белого дома последовали вскоре после того, как иранские военные нанесли ракетный удар по израильским городам Димона и Арад, недалеко от которых находится ядерный реактор и центр ядерных исследований. Незадолго до этого иранский ядерный центр в Натанзе подвергся удару, но Израиль заявил, что он его не наносил, переведя ответственность на США.
По данным Bloomberg, в настоящее время в Иране функционируют порядка 98 крупных электростанций, работающих на природном газе. Среди них – электростанция Дамаванд к юго-востоку от Тегерана, Рамин к северу от Ахваза и Керман в Чатруде. Теоретически США могут нанести удар еще по АЭС Бушер, введенной в эксплуатацию при помощи российских специалистов.
Ранее Трамп заявлял, что США не станут наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, дабы не провоцировать дополнительный рост цен на нефть и не подвергать иранское гражданское население новым испытаниям. Но эта риторика изменилась после того, как израильские ВВС 19 марта атаковали нефтегазовые объекты Исламской Республики, в том числе в районе крупнейшего в мире нефтегазового месторождения «Южный Парс». Иранские военные в ответ обстреляли завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в катарском Рас-Лаффане, обеспечивающий до 20% мирового экспорта СПГ.
Трамп на своей странице в Truth Social написал, что США «на несколько недель раньше срока полностью стерли Иран с лица земли», и объявил, что американцы свернут военную операцию на Ближнем Востоке только при условии, если иранское руководство полностью уничтожит свой ракетно-ядерный и оборонный потенциал; ликвидирует свои военно-морские и военно-воздушные силы, включая ПВО; предоставит гарантии ненападения на американских союзников в регионе, в том числе на Израиль.
Кроме того, Axios со ссылкой на источники писал, что Белый дом рассматривает вариант оккупации острова Харк, через который идет около 90% иранского экспорта нефти, с целью разблокировки Ормузского пролива. Для реализации этой стратегии США планируют направить на Ближний Восток подкрепление, увеличив численность американских военнослужащих с 50 000 до 60 000, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Трамп за счет дополнительной переброски в регион американских войск, скорее всего, готовится к новому этапу эскалации на Ближнем Востоке, так как Тегеран отказывается идти на компромиссы и предлагает завышенные, по мнению главы Белого дома, требования для возобновления переговоров, полагает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, предыдущие заявления президента о сворачивании американской операции могут быть частью его блефа.
Поэтому Тегеран не поддастся давлению Вашингтона, поскольку последний неоднократно вводил иранцев в заблуждение, отметил американист: «В условиях нежелания сторон идти на взаимные уступки вероятность эскалации конфликта крайне высока. Импульсом для этого служит внутриполитическое давление на Трампа на фоне чувствительного для американцев роста цен на топливо».
Теоретически Трамп может нанести символический или «прощальный» удар по Ирану после истечения 48 часов, объявив при этом о своей победе, допустил автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Решение об использовании сухопутных войск в наземных операциях против Исламской Республики Белый дом примет в последний момент, если для этого возникнут подходящие условия, сказал американист: «Как правило, американский президент всегда оставляет себе пространство для маневра для потенциального выхода из войны. Впрочем, повлиять на те или иные решения Трампа в его окружении может израильский премьер Биньямин Нетаньяху».
В дополнение к обозначенным США целям пресс-секретарь израильского правительства Шош Бедросян в интервью подкасту ILTV рассказала, что Израиль после ликвидации высокопоставленных представителей иранского государства теперь нацелился на низшие и средние эшелоны власти, чтобы создать в Иране условия для масштабного восстания и смены политического строя.
Со своей стороны, иранские военные пригрозили обесточить все государства Персидского залива, если США и Израиль осмелятся атаковать иранские электростанции. Наконец, Тегеран обещал дестабилизировать ситуацию в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе в случае оккупации американцами острова Харк.
До очередной ближневосточной войны через Ормузский пролив ежедневно в среднем проходило до 130 гражданских судов. Сегодня это число сократилось до примерно девяти судов дружественных государств в сутки, включая Китай, Индию, Пакистан, Малайзию и Ирак, пишет The New York Times. Кроме того, с 28 февраля около 2000 судов и 20 000 членов экипажей оказались заблокированы в этом районе из-за опасений за свою безопасность. Тегеран также фактически установил там свою систему контроля за движением судов в регионе и теперь стал взимать с некоторых кораблей $2 млн за транзит, что отражает «новый суверенный режим в проливе», заявил 22 марта член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди, чьи слова приводит Iran International.
Иранская армия не сможет защитить крупные электростанции страны в случае массированной американо-израильской атаки, зато она вполне способна нанести серьезный урон энергосистемам региональных союзников США из-за наличия значительных запасов ракет и дронов, уверен старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Иранские власти изначально учли развитие конфликта по такому предсказуемого сценарию, поэтому давление США вряд ли повлияет на решимость Исламской Республики к сопротивлению, отметил эксперт.