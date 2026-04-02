Западные СМИ назвали речь Трампа попыткой продать войну в Иране американцам

Bloomberg также отмечает, что в этот раз Трамп зачитывал текст с телесуфлера, так что если бы он хотел назвать конкретные сроки окончания войны, он бы, скорее всего, «сделал это предельно ясно». Указано также, что даже кратковременная военная эскалация может не только дестабилизировать рынки и привести к резкому росту цен на нефть, но и свести на нет экономический рост на Ближнем Востоке на сумму почти в $200 млрд. Согласно исследованию ООН, последствия иранского конфликта могут привести к росту безработицы в регионе на целых 4 процентных пункта и ввергнуть в нищету до 4 млн человек.