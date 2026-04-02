Западные СМИ назвали речь Трампа попыткой продать войну в Иране американцам

Западные СМИ назвали речь Трампа попыткой продать войну в Иране американцамСвоим выступлением он усугубил неопределенность в мировой торговле и не успокоил инвесторов
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором заявил, что его «основные стратегические цели» в иранском конфликте «близки к достижению». При этом, как пишет The Guardian, глава Белого дома не уточнил, как именно он планирует урегулировать конфликт в течение следующих «двух – трех недель». Выступление Трампа продолжалось 19 минут.
«Ведомости» собрали основные тезисы американского лидера и реакцию иностранных СМИ на его речь.
Тезисы Трампа
По словам главы Белого дома, США стоят «на пороге того, чтобы положить конец зловещей угрозе, которую Иран представляет для Америки и всего мира».
«У нас на руках все карты. У них нет ни одной», – заявил он.
Американский лидер признал, что конфликт наносит экономический ущерб. Ответственность за «краткосрочный» рост цен на газ он возложил на действия Ирана и заявил, что США стали «энергетически независимыми», пишет The Guardian.
Трамп заявил, что военно-морской флот и военно-воздушные силы Ирана были уничтожены. По его словам, страна ослабла и «перестала представлять угрозу» для США и всего мира. Но Трамп подчеркнул, что США продолжат наносить по Ирану «очень сильные удары» в течение следующих нескольких недель. Вашингтон вернет Иран «в каменный век, где им самое место», добавил глава Белого дома, отметив, что «дискуссии продолжаются».
The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что, по словам Трампа, Тегеран якобы представлял угрозу для США на протяжении почти полувека и становился все более опасным по мере того, как развивал свои ядерные разработки, расширял арсенал баллистических ракет и поддерживал прокси-силы, «которые убивали американских военных на Ближнем Востоке».
«Если бы у этих террористов было ядерное оружие, это стало бы невыносимой угрозой. Я никогда этого не допущу», – заявил Трамп.
По словам главы Белого дома, попытки Ирана извлечь высокообогащенный уран из-под завалов после атак на три ядерных объекта в июне 2025 г. могут занять месяцы. Если Тегеран попробует сделать это, «мы снова нанесем по ним очень мощный ракетный удар», заявил Трамп.
Американский лидер также добавил, что в январе Тегеран якобы убил 45 000 иранцев во время антиправительственных протестов.
Что касается Ормузского пролива, Трамп заявил, что он «естественным образом» откроется после окончания войны. По его мнению, иранцы «захотят продавать нефть», и цены на бензин «быстро снизятся, а цены на акции быстро вырастут». Он также призвал другие страны «набраться смелости» и отобрать контроль над проливом у Ирана.
Оценки прессы
WSJ отмечает, что в своей речи Трамп «попытался убедить скептически настроенных американцев в том, что война в Иране отвечает национальным интересам». Глава государства утверждал, что операция потребовалась для свержения режима, угрожавшего США, и настаивал на краткосрочности экономических потерь. Характеризуя обращение Трампа, WSJ назвало его sales pitch – выражение применяется для убеждения потенциальных клиентов купить продукт или услугу.
The New York Times пишет, что Трамп не сделал «никаких громких заявлений». «Вместо этого он назвал военную операцию против Ирана выдающимся успехом и, судя по всему, призвал обеспокоенных американцев «не зацикливаться на этом конфликте», – говорится в материале.
The Guardian обращает внимание, что Трамп не упомянул о приближающемся сроке, который он назначил Ирану для открытия Ормузского пролива. На фоне неопределенности цена на нефть марки Brent выросла на 4,9% до $106,16 за баррель, в то время как золото подешевело на 2% до $4718,70 за унцию, а серебро – на 4,9% до $72,39 за унцию.
Редактор отдела технологий Bloomberg Влад Савов привел статистику пропуска судов в Ормузском проливе за последний месяц. «Вот наглядная иллюстрация проблемы Ормузского пролива. Целый месяц перебоев в мировой торговле приведет к неопределенности до конца года», – написал он.
Bloomberg также отмечает, что в этот раз Трамп зачитывал текст с телесуфлера, так что если бы он хотел назвать конкретные сроки окончания войны, он бы, скорее всего, «сделал это предельно ясно». Указано также, что даже кратковременная военная эскалация может не только дестабилизировать рынки и привести к резкому росту цен на нефть, но и свести на нет экономический рост на Ближнем Востоке на сумму почти в $200 млрд. Согласно исследованию ООН, последствия иранского конфликта могут привести к росту безработицы в регионе на целых 4 процентных пункта и ввергнуть в нищету до 4 млн человек.
Reuters пишет, что выступление Трампа «не принесло ничего нового и не успокоило американцев и союзников США, которые все острее ощущают нехватку топлива и растущее недовольство войной». Агентство также отмечает, что надежды на скорое завершение войны на Ближнем Востоке «угасли», когда Трамп пообещал нанести более агрессивные удары по Ирану. Его обращение разочаровало инвесторов, ожидавших более четких сигналов о выходе из кризиса.