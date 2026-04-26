Француз взломал Polymarket с помощью фена: новости, которые вы могли пропуститьЯпонца оштрафовали за спойлеры, мошенники наживаются на Ормузском проливе
На минувшей неделе стало известно, что мошенники наживаются на блокаде Ормузского пролива; делать ставки на рынке прогнозов не так прибыльно, как кажется, но предприимчивый француз с помощью фена взломал Polymarket; даже родные Виктора Орбана ставили деньги на его поражение на выборах; разработана первая капча против людей, которая пропускает только ИИ; во Франции похищение криптоинвесторов становится отдельным видом преступлений; Blue Origin Джеффа Безоса догоняет SpaceX Илона Маска, а в Японии доплачивают любителям сайтов знакомств.
Прогноз на проигрыш
Каковы шансы заработать, делая ставки на платформе прогнозов Polymarket? Журналист-фрилансер Андрей Сергеенков собрал данные за два года, начиная с апреля 2024 г. Выяснилось, что 84,1% аккаунтов на Polymarket сейчас в минусе. Только 2% смогли за все время своего существования остаться в плюсе более чем на $1000. К сведению тех, кто мечтает разбогатеть: всего 0,32% аккаунтов сумели заработать больше $10 000, это около 8000 участников рынка прогнозов из 2,5 млн. А увеличить счет более чем на $100 000 оказалось по силам всего 840 аккаунтам, или 0,033% от всех участников. Причем подавляющее большинство счастливчиков, у кого баланс положительный, новички: они делают ставки меньше чем год.
Чтобы зарабатывать на прогнозах, лучше всего не делать, а собирать ставки. На днях сразу две компании объявили о желании заняться бизнесом на рынке прогнозов: брокерская компания Charles Schwab и маркет-мейкер Citadel Securities. Сам Polymarket готовит очередной раунд финансирования исходя из оценки бизнеса в $15 млрд. Для сравнения: в прошлом раунде в октябре его оценивали в $9 млрд.
Как взломать Polymarket с помощью фена
Француз нашел простой способ сделать «иксы» на Polymarket. Но пожадничал, и теперь его ищут полицейские. Французская служба Météo-France написала заявление в полицию из-за подозрительных скачков температуры. Если верить датчику, установленному в аэропорту Шарль-де-Голль, 6 и 15 апреля температура резко и кратковременно повышалась. Такое бывает, если на прибор случайно попадает солнечный свет. Но дело-то было вечером. Так, 15 апреля в 21:30 прибор показал скачок температуры до 22°C, хотя днем было не жарче 15°C.
Самая вероятная версия – виноват Polymarket, пишет Le Monde. На нем есть ставки на максимальную температуру в тот или иной день, а для расчетов используются показания одного-единственного датчика, как раз в аэропорту Шарль-де-Голль. 6 апреля некий игрок поставил менее $30, что будет жара, и выиграл почти $14 000. 15 апреля он повторил ставку: потратив $119, выиграл более $21 000. Вероятность выигрыша в обоих случаях была менее 0,5%.
Датчик стоит у обочины дороги, и к нему легко подобраться и нагреть его, например, аккумуляторным феном. Но две аномалии за две недели привлекли внимание. Теперь предприимчивого игрока ищет полиция. А Polymarket в ставках на температуру ориентируется на другую метеостанцию, около аэропорта Ле Бурже.
На этой же неделе арестован американский солдат Гэннон Кен Ван Дайк. Подозревают, что перед тем, как отправиться на операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он сделал ставки на Polymarket на его арест и заработал более $400 000.
«Безопасный счет» для Ормузского пролива
Мошенники придумали, как нажиться на блокаде Ормузского пролива. В начале апреля стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) предлагает судам безопасный проход через Ормузский пролив за плату. Для танкеров назвались цифры от $1 до $2 с барреля нефти в криптовалюте.
Современные Остапы Бендеры не смогли пройти мимо этой новости. В понедельник греческая компания MARISKS предупредила: судовладельцам рассылаются от лица властей Ирана письма, обещающие пропустить судно за оплату, но на самом деле это мошенники. Компания считает, что их жертвой стал как минимум один танкер, который попытался 18 апреля пройти через пролив, но иранские катера открыли по нему огонь и вынудили развернуться. Учитывая, что Трамп ввел собственную блокаду, остается дождаться следующего хода от мошенников: рассылки от имени президента США, предлагающие пропуск, если владелец груза переведет деньги на «безопасный счет».
Зять Орбана заработал на поражении тестя
Зять Виктора Орбана поставил немалые деньги на проигрыш тестя. Управляющая компания Equilor Asset Management, связанная с Иштваном Тиборцем, перед последними выборами заключала сделки, рассчитывая на проигрыш тестя, пишет Bloomberg. Под управлением компании находится около 500 млрд форинтов ($1,6 млрд). Накануне дня голосования 12 апреля Equilor сформировала позицию в акциях и гособлигациях Венгрии. После новости о победе оппозиционной партии «Тисы» они «выстрелили» на фоне планов партии наладить отношения с ЕС.
Людям вход запрещен
ИИ-компания Browser Use презентовала капчу… от людей. Обычно задача капчи – пропустить только живого человека, а не бота. Пользователю предлагают отметить все картинки с автобусами, поставить на место детальку пазла и т. д. Но капча от Browser Use работает наоборот. Искусственный интеллект решит ее без труда. А человек даже не поймет, о чем речь. Сначала предлагается зашифрованный текст вроде «wO tRaInS wAn/ Al_E mIlE\s ApArT} aPp/Ro@AcH{ eAcH/ oThEr < At{ Mu{T/e @ Tu< Tu LuKa...».
Вы видите тут какую-то белиберду. ИИ легко считывает текст непростой математической загадки. В ней два поезда едут друг навстречу другу. С одного вылетает птица, летит до второго, разворачивается и летит к первому, затем снова ко второму и так далее. Нужно рассчитать, сколько миль она пролетит в общей сложности до того, как поезда встретятся. Не каждый «кожаный» математик быстро справится, а для ИИ это по сложности примерно как человеку выбрать все картинки с гидрантами.
Где пригодится капча? В интернете уже есть места, предназначенные только для ИИ, без «кожаных». Например, запущенная в этом январе соцсеть Moltbook, где общаются исключительно искусственные разумы или платежные сервисы, через которые проводят платежи только ИИ.
Нелегкая жизнь французского криптана
Во Франции усилились нападения на криптоинвесторов. В 2024 г. они были экзотикой, в 2025 г. зарегистрировано около 30 случаев (во всем мире – 72), а с января этого года – уже 41 случай, в среднем по одному каждые 2,5 дня. Как правило, преступники вычисляют криптоинвесторов по их постам в соцсетях или из «сливов» информации. Затем похищают и требуют разблокировать кошелек и перевести криптовалюту либо звонят родным о выкупе.
В этом месяце женщина и ее 11-летний сын были похищены в центральном регионе Бургундии ради выкупа. В операции по их освобождению участвовало около сотни полицейских, семеро подозреваемых взяты под стражу. Также в курортном городе Англе пятеро преступников похитили криптоинвестора и были арестованы в Париже на вокзале Монпарнас. Самый громкий случай произошел в январе 2025 г., когда преступники захватили соучредителя компании Ledger Дэвида Балланда и отрезали ему палец, чтобы доказать серьезность своих намерений.
Не все спойлеры одинаково полезны
Токийский окружной суд приговорил 39-летнего японца к штрафу в 1 млн йен (более $6000) и 1,5 годам тюрьмы условно с испытательным сроком четыре года. А все из-за того, что японец уже много лет ведет сайт, где пересказывает сюжеты фильмов и аниме. На свою беду, он слишком многословно поведал о фильме «Годзилла: Минус один» (2023) и серии «Меланхолия правителя» (2018) из аниме «Оверлорд», рассказывает газета Asahi Shimbun.
Японца обвинили в том, что это уже не краткий пересказ, а «адаптация», то есть внесение изменений в оригинальное произведение при сохранении его существенных характеристик. По местным законам для этого нужно разрешение правообладателя. А так как японец зарабатывал на рекламе, показываемой на его сайте, его обвинили в незаконном обогащении.
Субсидия для японского Казановы
Японские власти все чаще приплачивают тем жителям, кто сидит на сайтах знакомств. Префектура Кочи объявила о субсидии до 20 000 йен (около $125) одиноким людям от 20 до 39 лет, которую можно потратить на подписку на дейтинговые приложения. Так местные власти надеются повысить рождаемость. Оказывается, каждая четвертая пара молодоженов знакомится онлайн. Правда, знакомятся они на самых разных ресурсах, а власти готовы компенсировать подписку только на «белый список» проверенных приложений вроде Tapple.
В Кочи живет около 650 000 человек, и уже который год это число неуклонно сокращается. В префектуре вводят все новые меры поддержки. Но субсидию на сервисы знакомств местные чиновники не придумали, а позаимствовали у коллеги из префектуры Миядзаки. Там такая программа стартовала еще в прошлом году, правда, субсидия вдвое меньше, 10 000 йен.
Не Маском единым
Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin впервые повторно использовала первую ступень тяжелой ракеты-носителя New Glenn для коммерческого запуска. Правда, это единственное, что у нее вышло успешно. 19 апреля с мыса Канаверал стартовала первая ступень GS1-SN002, которая в ноябре 2025 г. уже выводила в космос оборудование для марсианской миссии ESCAPADE. У ступени даже есть собственное имя: Never Tell Me the Odds. Эту цитату Хана Соло из «Звездных войн» принято переводить как «никогда не говори мне о шансах». Она отработала штатно и совершила мягкую посадку на морскую платформу.
Так Blue Origin стала второй в мире компанией после SpaceX, которая успешно повторно использовала первую ступень носителя орбитального класса. На этом успехи кончились. Вторая ступень вышла из строя и не сумела добросить спутник BlueBird 7 компании AST SpaceMobile до расчетной орбиты. Он признан потерянным и будет сожжен в атмосфере.