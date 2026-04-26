Француз взломал Polymarket с помощью фена: новости, которые вы могли пропустить

Каковы шансы заработать, делая ставки на платформе прогнозов Polymarket? Журналист-фрилансер Андрей Сергеенков собрал данные за два года, начиная с апреля 2024 г. Выяснилось, что 84,1% аккаунтов на Polymarket сейчас в минусе. Только 2% смогли за все время своего существования остаться в плюсе более чем на $1000. К сведению тех, кто мечтает разбогатеть: всего 0,32% аккаунтов сумели заработать больше $10 000, это около 8000 участников рынка прогнозов из 2,5 млн. А увеличить счет более чем на $100 000 оказалось по силам всего 840 аккаунтам, или 0,033% от всех участников. Причем подавляющее большинство счастливчиков, у кого баланс положительный, новички: они делают ставки меньше чем год.