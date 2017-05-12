После нападения на полицейских в Ингушетии возбуждено уголовное дело

По факту нападения на полицейских в Ингушетии возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По данным следствия, в ночь на 12 мая вооруженные автоматами и гранатометом мужчины обстреляли КПП МВД по Республике Ингушетия, расположенный на западной окраине города Малгобека. Сотрудники открыли ответный огонь. В ходе перестрелки двое нападавших были убиты. Один из сотрудников полиции получил ранения.

Раненого полицейского доставили в Малгобекскую районную больницу. Там его состояние оценивают как тяжелое. «Пуля попала в брюшную полость, сделана операция, пациент находится в реанимации», — сказал представитель учреждения.

Один из нападавших был опознан как активный член бандподполья Магомед Бекбузаров, находившийся в розыске за совершенные ранее преступления.