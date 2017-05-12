СКР возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов Донбасса

Следственный комитет России установил новые факты обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой областей Украины со стороны украинских военнослужащих, сообщили в ведомстве.

«По данным следствия, военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины, выполняя преступные приказы вышестоящего командования, в период с 1 по 5 мая 2017 г. произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Яковлевка Ясиноватовского района, городах Ясиноватая и Докучаевск, Петровском районе города Донецка. В результате один мирный житель погиб и четверо, среди которых беременная женщина, получили ранения», — говорится в сообщении СКР.

В связи с этим возбуждены новые уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).