Россия продлила антисанкции против Запада

Запрет на ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия ряда западных стран «продлен с 1 января по 31 декабря 2018 г.», - говорится в постановлении российского правительства от 4 июля, опубликованного на сайте кабмина.

Речь идет о товарах из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

«Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их вовлечённости в санкционный режим против России», - отмечается в справке к документу.

Постановление было подписано во исполнение президентского указа о продлении санкций от 30 июня. 29 января ЕС продлил действие санкционного режима в отношении России до 31 января 2018 г.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Москва с удовольствием отменит санкции против ЕС, если то же сделает и Брюссель в отношении России.