В Северной Осетии 12 лет начисляли пенсии несуществующим людям

В отношении сотрудников управления Пенсионного фонда одного из районов Северной Осетии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в ГУ МВД по республике.

Полицейские установили, что в 2005–2017 гг. сотрудники Пенсионного фонда выплачивали пенсию вымышленным гражданам, всего было сфабриковано 273 пенсионных дела. «В результате совершенных противоправных действий сумма причиненного ущерба превысила 350 млн руб.», – отмечается в сообщении МВД. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении руководителя учреждения, уточнили в ведомстве.