Путин: Санкции стали скрытой формой протекционизма

Политически мотивированные санкции противоречат продвигаемым G20 принципам и превращаются в отдельный вид протекционизма, написал президент России Владимир Путин в статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt в день открытия саммита G20.

«Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях. В том числе - на распространение технологий», - цитирует его «Интерфакс».

Путин уверен, что такие санкции бесперспективны. Развитию межгосударственных отношений, по его мнению, способствуют только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговые связи.